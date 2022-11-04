Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги конференций.

Форвард за 6 матчей группового раунда забил 5 мячей (плюс сделал 2 ассиста) и опередил всех преследователей (7 футболистов забили по 4 гола).

В 6-м туре Лиги конференций «Днепр-1» проиграл на выезде АЗ Алкмаар (1:2) и занял второе место в группе, благодаря чему вышел в 1/16 финала турнира.

Лучше бомбардиры Лиги конференций 2022/23

ГОЛ! 1:1. Артем Довбик, 40 мин.