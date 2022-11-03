ВИДЕО. Довбик сравнял счет в Нидерландах и стал лидером среди бомбардиров
После первого тайма – ничья в игре Лиги конференций между АЗ и «Днепром-1»
3 ноября в 19:45 проходит поединок 6-го тура Лиги конференций, в котором играют нидерландский АЗ Алкмаар и украинский «Днепр-1».
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Обе команды досрочно гарантировали себе участие в весенней стадии. Эта встреча решает, кто начнет евровесну с 1/8 финала, а кто сыграет за выход в ту же стадию против одной из третьих команд Лиги Европы. Днепрянам нужна только победа.
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«Днепр-1» сравнял счет на 40-й минуте. После навеса с левого фланга атаки Артем Довбик опередил защитника и забил гол.
Довбик стал единоличным лидером в списке бомбардиров Лиги конференций (5 мячей)!
ГОЛ! 1:1. Артем Довбик, 40 мин.
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