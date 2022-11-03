Такого не было никогда. В группе Лиги Европы все 4 команды набрали 8 очков

Уникальная развязка произошла в группе Лиги Европы с участием итальянского «Лацио».

Все 4 команды группы F набрали по 8 очков (по 2 победы, 2 ничьи, 2 поражения). Итоговое положение было определено по разнице мячей.

Лига Европы. Группа F

1. Фейенорд (Нидерланды) – 8 очков (в 1/8 финала Лиги Европы)

2. Мидтьюлланд (Дания) – 8 очков (в 1/16 финала Лиги Европы)

3. Лацио (Италия) – 8 очков (в 1/16 финала Лиги конференций)

4. Штурм (Австрия) – 8 очков (выбыл из еврокубков)

Турнирная таблица

6-й тур

Фейенорд – Лацио – 1:0

Мидтьюлланд – Штурм – 2:0