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Лига Европы
Фейеноорд
03.11.2022, FT 1 : 0
Лацио
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Лига Европы
03 ноября 2022, 23:30 | Обновлено 03 ноября 2022, 23:51
3378
4

Такого не было никогда. В группе Лиги Европы все 4 команды набрали 8 очков

Уникальная развязка произошла в группе с участием итальянского «Лацио»

03 ноября 2022, 23:30 | Обновлено 03 ноября 2022, 23:51
3378
4
Такого не было никогда. В группе Лиги Европы все 4 команды набрали 8 очков
УЕФА

Уникальная развязка произошла в группе Лиги Европы с участием итальянского «Лацио».

Все 4 команды группы F набрали по 8 очков (по 2 победы, 2 ничьи, 2 поражения). Итоговое положение было определено по разнице мячей.

Лига Европы. Группа F

  • 1. Фейенорд (Нидерланды) – 8 очков (в 1/8 финала Лиги Европы)
  • 2. Мидтьюлланд (Дания) – 8 очков (в 1/16 финала Лиги Европы)
  • 3. Лацио (Италия) – 8 очков (в 1/16 финала Лиги конференций)
  • 4. Штурм (Австрия) – 8 очков (выбыл из еврокубков)

Турнирная таблица

6-й тур

Фейенорд – Лацио – 1:0

Мидтьюлланд – Штурм – 2:0

События матча

90’
Luka Romero (Лацио) получает красную карточку.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Хименес (Фейеноорд).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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avk2307
Вот именно этот штурм Динамо и прошло.
Итог у обеих команд- вылет
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Макс Максов
І таке трапляється, рідко але буває...
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