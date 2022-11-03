Лига Европы03 ноября 2022, 23:30 | Обновлено 03 ноября 2022, 23:51
3378
4
Такого не было никогда. В группе Лиги Европы все 4 команды набрали 8 очков
Уникальная развязка произошла в группе с участием итальянского «Лацио»
03 ноября 2022, 23:30 | Обновлено 03 ноября 2022, 23:51
3378
4
Уникальная развязка произошла в группе Лиги Европы с участием итальянского «Лацио».
Все 4 команды группы F набрали по 8 очков (по 2 победы, 2 ничьи, 2 поражения). Итоговое положение было определено по разнице мячей.
Лига Европы. Группа F
- 1. Фейенорд (Нидерланды) – 8 очков (в 1/8 финала Лиги Европы)
- 2. Мидтьюлланд (Дания) – 8 очков (в 1/16 финала Лиги Европы)
- 3. Лацио (Италия) – 8 очков (в 1/16 финала Лиги конференций)
- 4. Штурм (Австрия) – 8 очков (выбыл из еврокубков)
Турнирная таблица
6-й тур
Фейенорд – Лацио – 1:0
Мидтьюлланд – Штурм – 2:0
События матча
90’
Luka Romero (Лацио) получает красную карточку.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Хименес (Фейеноорд).
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