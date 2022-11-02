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02 ноября 2022, 07:00 | Обновлено 02 ноября 2022, 08:42
2759
0

Драматичный вечер ЛЧ, Ребров возглавит сборную, Шахтер готовится к бою

Главные новости за 1 ноября на Sport.ua

02 ноября 2022, 07:00 | Обновлено 02 ноября 2022, 08:42
2759
0
Драматичный вечер ЛЧ, Ребров возглавит сборную, Шахтер готовится к бою
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 1 ноября.

1A. 6-й тур Лиги чемпионов. Таблицы. Кто в последний момент попал в 1/8 финала
1 ноября состоялись поединки 6-го тура Лиги чемпионов в четырех группах

1B. Все решил второй тайм. Тоттенхэм и Айнтрахт прошли в 1/8 финала ЛЧ
«Спортинг» стал третьим и перейдет в Лигу Европы, «Марсель» занял 4-е место

1C. Бавария дома обыграла Интер и набрала в группе 18 очков из 18
Обе команды прошли в 1/8 финала Лиги чемпионов

1D. Первое поражение в сезоне. Ливерпуль сумел обыграть Наполи
Красные на своем поле остановили неаполитанцев

2. Ребров возглавит сборную Украины? Украинский тренер может покинуть Аль-Айн
Уже зимой специалист может стать главным тренером украинской команды

3A. ЙОВИЧЕВИЧ: «Первый матч с Лейпцигом стал переломным для нашей команды»
Главный тренер «Шахтера» – о предстоящей встрече Лиги чемпионов

3B. ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку перед решающим матчем ЛЧ
Команда Игора Йовичевича готовится к решающему матчу в группе Лиги чемпионов

4. Врач Шахтера: «У Марьяна Шведа такой страшный диагноз как пубалгия»
Конопля близок к возвращению на поле, Корниенко проходит реабилитацию

5. Отпустят Месси, а купят Мудрика. ПСЖ включился в гонку за украинцем
Парижский клуб может подписать хавбека уже в январе

6. Анна Музычук сыграла вничью с китаянкой Лэй Тинцзе в первой партии матча
В Монако проходит полуфинал Турнира претенденток по шахматам

7A. Украина разгромила Люксембург в отборе к ЧМ с разницей в 23 мяча
2-й матч против Люксембурга украинки снова сыграют на площадке соперниц

7B. Без шансов. Мотор проиграл второй матч Европейской лиги
Итоговый перевес датской команды «Скандерборг» Орхус составил 6 мячей

8. Первая победа Баркома-Кажаны в польской Плюс-Лиге
Львовяне в тяжелом пятисетовом поединке нанесли поражение клубу «Скра»

9A. Киченок и Остапенко проиграли стартовый матч Итогового турнира WTA
Людмила и Алена взяли первый сет, но соперницы оказались сильнее

9B. ОЛЕЙНИКОВА: «Возмущает, когда россиянки предлагают сыграть пару»
Эксклюзивное интервью молодой украинской теннисистки для Sport.ua

10A. К 125-летию легендарного клуба: символическая сборная Ювентуса всех времен
1 ноября самый популярный клуб Италии отмечает свое 125-летие

10B. Звездные выходки. 5 эпизодов, когда Криштиану Роналду чудил не по-детски
Португалец слишком уважает себя, либо же ему не оказывают уважения?

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Источник Sport.ua
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