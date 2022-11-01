Звездные выходки. 5 эпизодов, когда Криштиану Роналду чудил не по-детски

Криштиану Роналду – один из двух [наряду с Лионелем Месси] величайших футбольных гениев современности, выигрывавший практически все и везде. Единственным исключением для португальца [равно как и для аргентинца] является разве что чемпионат мира, а потому на турнире в Катаре Криштиану вместе со своими партнерами получит возможность исправить и этот пробел в трофейной истории.

Впрочем, если чемпионат мира-2022 будет занимать внимание болельщиков во всем мире со средины ноября по средину декабря, то в последние пару недель поклонники игры № 1 следили, чем закончится нашумевшая история с выходкой Роналду в «Манчестер Юнайтед», из-за которой португалец на короткий период даже загремел в дубль.

Сегодня мы вспомним не только недавнюю выходку, но и еще четыре похожие истории, когда Криштиану, кажется, все-таки «перегибал палку»…

1. Отказался выходить на замену в матче против «Тоттенхэма»

Перед началом нынешнего сезона «Манчестер Юнайтед» получил нового главного тренера. Таковым стал нидерландский специалист Эрик тен Хаг, ранее успешно работавший с «Аяксом». Впрочем, пока ожидаемая синергия от усилий тренера и звездного футболиста в «Манчестер Юнайтед» не наступила. Роналду считанное количество раз попадал в стартовый состав команды на поединки английской Премьер-лиги, а недавно и вовсе отличился выходкой, поставившей под вопрос его дальнейшее будущее в стане «красных дьяволов».

Речь о событиях, развивавшихся во время поединка 12-го тура против «Тоттенхэма», который состоялся на «Олд Траффорд» 19 октября и завершился победой хозяев со счетом 2:0. На эту игру Роналду, как и много раз до этого, остался на скамье запасных, а в конце матча, когда тен Хаг пожелал выпустить португальца на замену, отказался выполнять установки главного тренера. Португалец банально психанул и ушел в раздевалку, оставив озадаченного тен Хага в полной растерянности и заставив нидерландца после игры отвечать на неудобные вопросы от представителей средств массовой информации.

Getty Images/Global Images Ukraine

За свою выходку Роналду был сослан в дубль и несколько дней тренировался с молодежной командой. Тен Хаг открыто заявлял, что португальцу, чтобы вернуться в первую команду, нужно прийти к нему на честный разговор, во время которого тренер и футболист выяснят все недоразумения, возникшие между ними. Сообщалось также, что нидерландец ожидал получить согласие от португальца на то, что последний как минимум какое-то время будет игроком ротации, что наверняка задевало амбиции Роналду. Неизвестно, состоялся ли подобный разговор, но вскоре Криштиану вернулся к тренировкам с «красными дьяволами», и уже даже провел полный матч в рамках групповой стадии Лиги Европы против молдавского «Шерифа» (3:0), в котором забил гол, а после был особо отмечен за приложенное усердие тен Хагом.

2. Назвал Руни и Каррагера завистниками

Весной нынешнего года некоторые британские футбольные эксперты начали активно обсуждать вопрос будущего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» и Премьер-лиге. Например, бывшие игроки сборной Англии Уэйн Руни (также играл за МЮ) и Джейми Каррагер (многолетний лидер «Ливерпуля») в популярном шоу Monday Night Football в ходе обсуждения пришли к единому мнению, что Роналду, как и Полю Погба, нет места на «Олд Траффорд» на сезон-2022/23.

37-летний Руни, который играл с Роналду за «Манчестер Юнайтед», а с лета нынешнего года возглавляет американскую команду «Ди Си Юнайтед», в апреле заявил следующее: «Я считаю, что если вы думаете о будущем команды, то вам нужны молодые, голодные до побед игроки, которые сделают все возможное, чтобы поднять клуб в следующие два-три года».

Каррагер поддержал мнение Руни, в ответ на что Роналду через социальные сети назвал обоих завистниками. Соответствующий пост от португальца появился в Instagram, где Криштиану коротко и ясно написал в адрес Уэйна и Джейми: «Два завистника».

История получила продолжение буквально на следующий же день, когда Руни вновь вышел к журналистам и заявил, что в мировом футболе практически нет футболистов, которые бы не завидовали Роналду.

«Я бы сказал, что, наверное, нет футболиста, который бы не завидовал Роналду. Его карьера, трофеи, которые он выиграл, деньги, которые он заработал... Его пресс, в конце концов! Все игроки, кроме Лионеля Месси, завидуют Криштиану», – заявил Руни.

После этого признания от экс-партнера по «Манчестер Юнайтед» Криштиану уже отмолчался, но наверняка получил полную моральную удовлетворенность.

3. Зарубился с Кассано в WhatsApp

Экс-форвард «Ромы», «Реала», «Милана», «Интера», а также ряда других команд и сборной Италии Антонио Кассано в последнее время является одним из последовательных критиков Криштиану Роналду. Из последних перлов Кассано в адрес португальца, пожалуй, стоит особо выделить два – в начале сентября Антонио сравнил Криштиану с Тото Кутуньо, заявив, что тот «вечно второй», а уже в конце сентября Кассано и вовсе пошел дальше в своих умозаключениях, заявив, что Роналду «не справляется и ему пора остановиться».

Но самый разгар дуэли между Кассано и Криштиану пришелся на конец минувшего года. Тогда итальянец заявил, что «Лионель Месси намного лучше Роналду», а в футбольном мире «есть только один Роналду – великолепный бразилец Роналду Луис Назариу ди Лима», которого мы привычно именуем как Роналдо.

Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Кассано

Криштиану не сдержался от ответа и, воспользовавшись связями в итальянском футболе [поговаривали, что помощь португальцу оказал многолетний экс-голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон], а также узнав личный номер Кассано, отправил Антонио частное послание через WhatsApp.

«Криштиану написал мне в WhatsApp, прося большего уважения ко всему, что он выиграл, и к целям, которые он поставил. Я не боюсь говорить правду, я смотрю в лицо всему миру, начиная от папы римского и заканчивая самым последним человеком на этой планете. Роналду написал мне что-то вроде: «У меня много денег, и я забил более 750 голов, а ты забил только 150 голов за всю свою карьеру». Но я бы хотел сказать Роналду только одно: «Дорогой Криштиану, у тебя есть все, живи более спокойно и расслабленно. Делай как Месси, который наслаждается жизнью, вместо того, чтобы писать мне», – заявил впоследствии Кассано.

4. Заблокировал Transfermarkt из-за несогласия с трансферной оценкой

В марте 2020 года, когда Криштиану Роналду еще являлся игроком «Ювентуса», вокруг португальца также возникла любопытная история, показывающая определенную уязвимость футболиста. Именно тогда популярный в футбольном мире портал Transfermarkt, который многими используется в качестве источника для справочной информации, а также ознакомления с ориентировочной стоимостью того или иного игрока в настоящий момент времени, решил составить символическую сборную из футболистов, делами которых занимается известный агент Жорже Мендеш. В итоге в Transfermarkt смогли тегнуть десятерых игроков из этой «команды мечты», кроме Роналду.

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

«Мы не смогли тегнуть Роналду, так как он занес нас в черный список, когда увидел свою актуальную стоимость на сайте. Он сообщил нам, что ему не понравилась его цена», — написали в качестве объяснений для общественности представители Transfemarkt.

На тот момент Transfemarkt оценивал Роналду в 75 миллионов евро, в то время как его ключевого соперника в борьбе за всевозможные индивидуальные награды Лионеля Месси – в 140 миллионов евро. Нынешняя оценочная стоимость 37-летнего Криштиану на Transfemarkt составляет 20 миллионов евро, 35-летнего Месси – 50 миллионов.

5. Уличил главного редактора France Football во лжи

В конце минувшего года популярное и авторитетное французское издание France Football, которое является организатором вручения ежегодной престижной премии «Золотой мяч», также угодило в опалу у Криштиану Роналду.

В частности, португалец назвал лжецом главного редактора France Football Паскаля Ферре, разместив на своих страницах в социальных сетях тираду в адрес этого журналиста.

«Итоги сегодняшнего дня объясняют причину заявлений, сделанных Паскалем Ферре на прошлой неделе. По его словам, я признался ему в том, что главная цель моей карьеры – обойти Лионеля Месси по числу «Золотых мячей». Паскаль Ферре солгал. Он использовал мое имя, чтобы увеличить собственную узнаваемость и сделать журнал, на который он работает, более заметным. Неприемлемо, что человек, несущий ответственность за вручение столь престижной награды, может врать таким образом», – отметил Роналду в своем достаточно обширном обращении к почитателям его таланта и широкой футбольной общественности.