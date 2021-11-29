РОНАЛДУ: «Моя цель - обойти Месси по числу Золотых мячей? Это ложь»

Португалец ответил главному редактору France Football

  • 29.11.2021 21:52
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  • 3 комментария
РОНАЛДУ: «Моя цель - обойти Месси по числу Золотых мячей? Это ложь»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Ранее главный редактор France Football Паскаль Фарре заявил, что Криштиану Роналду в личной беседе сказал ему, что его цель – к концу карьеры обойти Лионеля Месси по количеству Золотых мячей.

Однако Роналду у себя в Инстаграме заявил, что это ложь:

«Итоги сегодняшнего дня объясняют причину заявлений, сделанных Паскалем Фарре на прошлой неделе. По его словам, я признался ему в том, что главная цель моей карьеры – обойти Лионеля Месси по числу Золотых мячей.

Паскаль Фарре солгал. Он использовал мое имя, чтобы увеличить собственную узнаваемость и сделать журнал, на который он работает, более заметным. Неприемлемо, что человек, несущий ответственность за вручение столь престижной награды, может врать таким образом. Это абсолютное неуважение к человеку, который всегда уважал France Football и премию Золотой мяч. Сегодня он солгал снова, оправдав мое отсутствие на церемонии каким-то карантином, для существования которого нет причин.

Я всегда хочу поздравить тех, кто побеждает, ведь спортивный дух и честная игра руководят моей карьерой с самого начала, и я делаю это, потому что я никогда никому не противостою. Я хочу побеждать для себя и для клуба, за который играю. Я побеждаю для себя и для тех, кто меня любит. Я не выигрываю, чтобы обогнать кого-то.

Главная цель моей карьеры – выигрывать национальные и международные титулы в клубах, которые я представляю, и в сборной. Главная цель моей карьеры – быть хорошим примером для тех, кто является или хочет стать профессиональным футболистом. Главная цель моей карьеры – вписать свое имя в историю мирового футбола золотыми буквами.

Закончу тем, что скажу, что уже сконцентрирован на следующей игре «Манчестер Юнайтед» и на всем, что мы вместе с партнерами по команде и болельщиками можем достичь в этом сезоне. А остальное? А остальное – это просто лишнее».

Источник — Instagram

(13 голосов)

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Сначала:
    chehcr7rm
    online
    chehcr7rm, 29.11.2021 22:16
    +1
    Еееех Ронні нема справедливості, в Месі лишні м’ячі, і можливо сьогодні буде ще один
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    narytnyk
    online
    narytnyk, 29.11.2021 22:19
    -1
    Аж слеза пошла, если бы не знал что в контракте с МЮ есть пункт что он может сбежать по окончании сезона если они не квалифицыруютса в лигу чемпионов то мож и поверил бы, а по факту ему нужны забитые мячи и потешить свое его, а на команду плевать, даже на ту что его сделала тем кем он стал
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    Barsa_che
    Barsa_che, 29.11.2021 22:23
    -3
    Лукавит Роналду.
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