Антонио КАССАНО: «Роналду напоминает мне Тото Кутуньо, вечно второго»

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о португальском нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

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«Хочу обратиться к Криштиану. Послушай меня внимательно: ты очень силен, выиграл много трофеев, но всегда будешь вторым. Ты мне напоминаешь Тото Кутуньо, вечно второго», - заявил Кассано.

Напомним, ранее Месси побил рекорд Роналду.