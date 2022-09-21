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Другие новости
21 сентября 2022, 13:29 | Обновлено 21 сентября 2022, 13:34
915
5

Антонио КАССАНО: «Роналду напоминает мне Тото Кутуньо, вечно второго»

Экс-игрок сборной Италии обратился к Криштиану

21 сентября 2022, 13:29 | Обновлено 21 сентября 2022, 13:34
915
5
Антонио КАССАНО: «Роналду напоминает мне Тото Кутуньо, вечно второго»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о португальском нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Источник: Роналду отклонил предложение с зарплатой 243 млн евро в год
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Источник: Роналду отклонил предложение с зарплатой 243 млн евро в год

«Хочу обратиться к Криштиану. Послушай меня внимательно: ты очень силен, выиграл много трофеев, но всегда будешь вторым. Ты мне напоминаешь Тото Кутуньо, вечно второго», - заявил Кассано.

Напомним, ранее Месси побил рекорд Роналду.

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Антонио Кассано Криштиану Роналду
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Источник RAI Sport
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Комментарии 5
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terhoha
Хто такий взагалі Касано.
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+3
Виктор Войцеховский
Лох, а ты будешь 102 с конца
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0
dassin
https://m.youtube.com/watch?v=CgyJR-1LYvE
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0
dassin
Порядному хлопцеві Ібра не пробивав би з ноги в голову
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0
justhateme
У Кассано якийсь зуб на Роналду. Це вже не вперше як він щось намагається сказати
175см,
~140 мʼячів за 18 років, в клубах не мав постійного місця в основі, 4 в пошуку гугл за запитом "Антонио К..."
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0
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