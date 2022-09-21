Другие новости21 сентября 2022, 13:29 | Обновлено 21 сентября 2022, 13:34
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Антонио КАССАНО: «Роналду напоминает мне Тото Кутуньо, вечно второго»
Экс-игрок сборной Италии обратился к Криштиану
21 сентября 2022, 13:29 | Обновлено 21 сентября 2022, 13:34
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Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о португальском нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
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«Хочу обратиться к Криштиану. Послушай меня внимательно: ты очень силен, выиграл много трофеев, но всегда будешь вторым. Ты мне напоминаешь Тото Кутуньо, вечно второго», - заявил Кассано.
Напомним, ранее Месси побил рекорд Роналду.
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175см,
~140 мʼячів за 18 років, в клубах не мав постійного місця в основі, 4 в пошуку гугл за запитом "Антонио К..."