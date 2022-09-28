Англия28 сентября 2022, 19:47 |
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Антонио КАССАНО: «Роналду не справляется, ему пора остановиться»
Скандальный форвард считает, что португальцу пора на пенсию
28 сентября 2022, 19:47 |
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Скандальный итальянский форвард Антонио Кассано считает, что Криштиану Роналду стоит завершить карьеру:
«Если ты уже не справляешься, то пора остановиться. Такое бывает с любым спортсменом. Роналду выиграл все, он был феноменален и добился больших успехов. Но пришло время остановиться. В «Манчестер Юнайтед» он уже сидит на скамейке».
Ранее Кассано назвал Роналду «вечно вторым».
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Комментарии 2
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Чому він має спинятись? Крім МЮ є багато команд, які можуть надати Роналдо потрібну кількість ігрового часу.
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