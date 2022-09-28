Антонио КАССАНО: «Роналду не справляется, ему пора остановиться»

Скандальный итальянский форвард Антонио Кассано считает, что Криштиану Роналду стоит завершить карьеру:

«Если ты уже не справляешься, то пора остановиться. Такое бывает с любым спортсменом. Роналду выиграл все, он был феноменален и добился больших успехов. Но пришло время остановиться. В «Манчестер Юнайтед» он уже сидит на скамейке».

Ранее Кассано назвал Роналду «вечно вторым».