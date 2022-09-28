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  4. Антонио КАССАНО: «Роналду не справляется, ему пора остановиться»
Англия
28 сентября 2022, 19:47 |
1096
2

Антонио КАССАНО: «Роналду не справляется, ему пора остановиться»

Скандальный форвард считает, что португальцу пора на пенсию

28 сентября 2022, 19:47 |
1096
2
Антонио КАССАНО: «Роналду не справляется, ему пора остановиться»
instagram.com/portugal. Криштиану Роналду

Скандальный итальянский форвард Антонио Кассано считает, что Криштиану Роналду стоит завершить карьеру:

«Если ты уже не справляешься, то пора остановиться. Такое бывает с любым спортсменом. Роналду выиграл все, он был феноменален и добился больших успехов. Но пришло время остановиться. В «Манчестер Юнайтед» он уже сидит на скамейке».

Ранее Кассано назвал Роналду «вечно вторым».

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Источник A Bola
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Комментарии 2
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Serhii P.
Чому він має спинятись? Крім МЮ є багато команд, які можуть надати Роналдо потрібну кількість ігрового часу.
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