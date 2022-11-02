Все решил второй тайм. Тоттенхэм и Айнтрахт прошли в 1/8 финала ЛЧ
«Спортинг» стал третьим и перейдет в Лигу Европы, «Марсель» занял 4-е место
Драматичными оказались матчи 6-го тура Лиги чемпионов в группе D.
«Айнтрахт» на выезде обыграл «Спортинг» (2:1), а «Тоттенхэм» нанес поражение «Марселю» (2:1). Оба клуба-победителя уступали после первого тайма (0:1) и сумели одержать волевые победы.
«Тоттенхэм» занял первое место в группе (11 очков), далее идет «Айнтрахт» (10). Эти две команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.
«Спортинг» с 7 очками стал третьим и перейдет в Лигу Европы. «Марсель» занял последнее место (6 очков).
Лига чемпионов. Группа D
6-й тур, 1 ноября
Спортинг (Португалия) – Айнтрахт (Германия) – 1:2
Голы: Артур Гомес, 39 – Камада (пен), 62, Коло Муани, 72
Марсель (Франция) – Тоттенхэм (Англия) – 1:2
Голы: Мбемба, 45+2 – Лангле, 54, Хейбьерг, 90+5
Турнирная таблица
JOB. DONE. pic.twitter.com/hgnfwHjhFT— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 1, 2022
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*ОПЕРА*.Гості програвали і виграли.Марсель за 15сек загубив весну у
ЛЕ,бо дуже хотів весну ЛЧ.Але до Конте, 1й тайм від Тотема,*шо то було*поросле мохом- катеначчо?Блін забуть вже його,понервували мене цього вечора.