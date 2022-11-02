Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все решил второй тайм. Тоттенхэм и Айнтрахт прошли в 1/8 финала ЛЧ
Лига Чемпионов
Марсель
01.11.2022, FT 1 : 2
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
02 ноября 2022, 00:15 | Обновлено 02 ноября 2022, 00:31
256
4

Все решил второй тайм. Тоттенхэм и Айнтрахт прошли в 1/8 финала ЛЧ

«Спортинг» стал третьим и перейдет в Лигу Европы, «Марсель» занял 4-е место

02 ноября 2022, 00:15 | Обновлено 02 ноября 2022, 00:31
256
4
Все решил второй тайм. Тоттенхэм и Айнтрахт прошли в 1/8 финала ЛЧ
ФК Тоттенхэм

Драматичными оказались матчи 6-го тура Лиги чемпионов в группе D.

«Айнтрахт» на выезде обыграл «Спортинг» (2:1), а «Тоттенхэм» нанес поражение «Марселю» (2:1). Оба клуба-победителя уступали после первого тайма (0:1) и сумели одержать волевые победы.

«Тоттенхэм» занял первое место в группе (11 очков), далее идет «Айнтрахт» (10). Эти две команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

«Спортинг» с 7 очками стал третьим и перейдет в Лигу Европы. «Марсель» занял последнее место (6 очков).

Лига чемпионов. Группа D

6-й тур, 1 ноября

Спортинг (Португалия) – Айнтрахт (Германия) – 1:2

Голы: Артур Гомес, 39 – Камада (пен), 62, Коло Муани, 72

Марсель (Франция) – Тоттенхэм (Англия) – 1:2

Голы: Мбемба, 45+2 – Лангле, 54, Хейбьерг, 90+5

Турнирная таблица

По теме:
Бавария – Интер – 2:0. Шестая победа из шести. Видео голов и обзор матча
6-й тур Лиги чемпионов. Таблицы. Кто в последний момент попал в 1/8 финала
Первое поражение в сезоне. Ливерпуль сумел обыграть Наполи
Лига чемпионов Тоттенхэм Айнтрахт Франкфурт Марсель Спортинг Лиссабон
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Брюгге с Яремчуком и Соболем сыграл вничью, Атлетико - без евровесны
Футбол | 01 ноября 2022, 21:48 5
Брюгге с Яремчуком и Соболем сыграл вничью, Атлетико - без евровесны
Брюгге с Яремчуком и Соболем сыграл вничью, Атлетико - без евровесны

В группе B Лиги чемпионов завершился групповой этап

Серьезное заявление. Неймара обвинили в поддержке фашистов
Футбол | 01 ноября 2022, 18:00 0
Серьезное заявление. Неймара обвинили в поддержке фашистов
Серьезное заявление. Неймара обвинили в поддержке фашистов

Нападающий «ПСЖ» позволил себе участие в политической акции

К 125-летию легендарного клуба: символическая сборная Ювентуса всех времен
Футбол | 01.11.2022, 20:02
К 125-летию легендарного клуба: символическая сборная Ювентуса всех времен
К 125-летию легендарного клуба: символическая сборная Ювентуса всех времен
Звездные выходки. 5 эпизодов, когда Криштиану Роналду чудил не по-детски
Футбол | 01.11.2022, 13:08
Звездные выходки. 5 эпизодов, когда Криштиану Роналду чудил не по-детски
Звездные выходки. 5 эпизодов, когда Криштиану Роналду чудил не по-детски
Соболь в стартовом составе Брюгге на матч с Байером
Футбол | 01.11.2022, 18:59
Соболь в стартовом составе Брюгге на матч с Байером
Соболь в стартовом составе Брюгге на матч с Байером
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Макс Максов
Група рівня ЛЄ... Але яка інтрига була і яка розв'язка!
Ответить
+1
Gargantua
по первым матчам я думал Спортинг уверенно выиграет эту группу
Ответить
0
pol-55
Оце група!Непередбачувана на протязі відбору,а кінцівка так взагалі
*ОПЕРА*.Гості програвали і виграли.Марсель за 15сек загубив весну у
ЛЕ,бо дуже хотів весну ЛЧ.Але до Конте, 1й тайм від Тотема,*шо то було*поросле мохом- катеначчо?Блін забуть вже його,понервували мене цього вечора.
Ответить
0
Spectra
Марсель главный неудачник этой лч... Тоттенхэм с такой игрой будет сладкой булочкай для любой команды... Но и Спортинг самая везучая команда, казалось прощай еврокубки, и тут такое произошло.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прошение УАФ к УЕФА и ФИФА, отказ Реала от Мудрика, вызов Беленюка
Прошение УАФ к УЕФА и ФИФА, отказ Реала от Мудрика, вызов Беленюка
01.11.2022, 06:06 3
Другие виды
В ОАЭ сообщили об увольнении Реброва. Фейк?
В ОАЭ сообщили об увольнении Реброва. Фейк?
31.10.2022, 08:55 12
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 8-м месте
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 8-м месте
31.10.2022, 20:00 18
Футбол
ЛОПЕС: «Ломаченко разобрал Ортиса так, что бой стал односторонним»
ЛОПЕС: «Ломаченко разобрал Ортиса так, что бой стал односторонним»
31.10.2022, 12:57
Бокс
Санкций нет. Российский канал приобрел права на все матчи ЧМ-2022
Санкций нет. Российский канал приобрел права на все матчи ЧМ-2022
31.10.2022, 18:54 13
Футбол
Врач Шахтера: «У Марьяна Шведа такой страшный диагноз как пубалгия»
Врач Шахтера: «У Марьяна Шведа такой страшный диагноз как пубалгия»
31.10.2022, 22:25 5
Футбол
Иван РЕДКАЧ – о фото Усика с Ковалевым: «Двуличный поц»
Иван РЕДКАЧ – о фото Усика с Ковалевым: «Двуличный поц»
31.10.2022, 10:10 9
Бокс
ВИДЕО. Буяльский - голеадор, Роналду в Спортинг, ставим на Колос
ВИДЕО. Буяльский - голеадор, Роналду в Спортинг, ставим на Колос
31.10.2022, 12:17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности