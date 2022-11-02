Все решил второй тайм. Тоттенхэм и Айнтрахт прошли в 1/8 финала ЛЧ

Драматичными оказались матчи 6-го тура Лиги чемпионов в группе D.

«Айнтрахт» на выезде обыграл «Спортинг» (2:1), а «Тоттенхэм» нанес поражение «Марселю» (2:1). Оба клуба-победителя уступали после первого тайма (0:1) и сумели одержать волевые победы.

«Тоттенхэм» занял первое место в группе (11 очков), далее идет «Айнтрахт» (10). Эти две команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

«Спортинг» с 7 очками стал третьим и перейдет в Лигу Европы. «Марсель» занял последнее место (6 очков).

Лига чемпионов. Группа D

6-й тур, 1 ноября

Спортинг (Португалия) – Айнтрахт (Германия) – 1:2

Голы: Артур Гомес, 39 – Камада (пен), 62, Коло Муани, 72

Марсель (Франция) – Тоттенхэм (Англия) – 1:2

Голы: Мбемба, 45+2 – Лангле, 54, Хейбьерг, 90+5

Турнирная таблица