Лига Чемпионов
Лига чемпионов01 ноября 2022, 22:05 | Обновлено 01 ноября 2022, 22:21
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Марсель – Тоттенхэм. Спортинг – Айнтрахт. 6-й тур ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 1 ноября в 22:00 поединки 6-го тура Лиги чемпионов
01 ноября 2022, 22:05 | Обновлено 01 ноября 2022, 22:21
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1 ноября в 22:00 проходят матчи 6-го тура Лиги чемпионов.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
🏆 Лига чемпионов
6-й тур, 1 ноября
- 19:45 Байер – Брюгге – 0:0
- 19:45 Порту – Атлетико – 2:1
- 22:00 Бавария – Интер
- 22:00 Виктория П – Барселона
- 22:00 Ливерпуль – Наполи
- 22:00 Марсель – Тоттенхэм
- 22:00 Рейнджерс – Аякс
- 22:00 Спортинг – Айнтрахт
Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.
22:00 Марсель – Тоттенхэм
22:00 Спортинг – Айнтрахт
22:00 Бавария – Интер
22:00 Виктория П – Барселона
22:00 Ливерпуль – Наполи
22:00 Рейнджерс – Аякс
22:00 Мультифид (перекличка)
События матча
4’
ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергхейс (Аякс).
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