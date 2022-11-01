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Лига Чемпионов
Глазго Рейнджерс
24 0 : 1
Аякс
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Лига чемпионов
01 ноября 2022, 22:05 | Обновлено 01 ноября 2022, 22:21
63
0

Марсель – Тоттенхэм. Спортинг – Айнтрахт. 6-й тур ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 1 ноября в 22:00 поединки 6-го тура Лиги чемпионов

01 ноября 2022, 22:05 | Обновлено 01 ноября 2022, 22:21
63
0
Марсель – Тоттенхэм. Спортинг – Айнтрахт. 6-й тур ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Спортинг

1 ноября в 22:00 проходят матчи 6-го тура Лиги чемпионов.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

🏆 Лига чемпионов

6-й тур, 1 ноября

  • 19:45 Байер – Брюгге – 0:0
  • 19:45 Порту – Атлетико – 2:1
  • 22:00 Бавария – Интер
  • 22:00 Виктория П – Барселона
  • 22:00 Ливерпуль – Наполи
  • 22:00 Марсель – Тоттенхэм
  • 22:00 Рейнджерс – Аякс
  • 22:00 Спортинг – Айнтрахт

Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.

22:00 Марсель – Тоттенхэм

22:00 Спортинг – Айнтрахт

22:00 Бавария – Интер

22:00 Виктория П – Барселона

22:00 Ливерпуль – Наполи

22:00 Рейнджерс – Аякс

22:00 Мультифид (перекличка)

События матча

4’
ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергхейс (Аякс).
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Источник Sport.ua
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