Спортинг Л

В матче 6-го тура Лиги чемпионов в группе D «Айнтрахт» на выезде обыграл «Спортинг» (2:1)

Немцы уступали после первого тайма (0:1), но сумели одержать волевую победу, которая вывела их в 1/8 финала.

«Тоттенхэм» занял первое место в группе (11 очков), далее идет «Айнтрахт» (10). Эти две команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

«Спортинг» с 7 очками стал третьим и перейдет в Лигу Европы. «Марсель» занял последнее место (6 очков).

Лига чемпионов. Группа D

6-й тур, 1 ноября

Спортинг (Португалия) – Айнтрахт (Германия) – 1:2

Голы: Артур Гомес, 39 – Камада (пен), 62, Коло Муани, 72.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Артур Гомес, 39 мин.

ГОЛ! 1:1. Камада, 62 мин (пен)

ГОЛ! 1:2. Коло Муани, 72 мин.