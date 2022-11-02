Спортинг Л

Спортинг – Айнтрахт – 1:2. Волевая и важная победа. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов
В матче 6-го тура Лиги чемпионов в группе D «Айнтрахт» на выезде обыграл «Спортинг» (2:1)
Немцы уступали после первого тайма (0:1), но сумели одержать волевую победу, которая вывела их в 1/8 финала.
«Тоттенхэм» занял первое место в группе (11 очков), далее идет «Айнтрахт» (10). Эти две команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.
«Спортинг» с 7 очками стал третьим и перейдет в Лигу Европы. «Марсель» занял последнее место (6 очков).
Лига чемпионов. Группа D
6-й тур, 1 ноября
Спортинг (Португалия) – Айнтрахт (Германия) – 1:2
Голы: Артур Гомес, 39 – Камада (пен), 62, Коло Муани, 72.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Артур Гомес, 39 мин.
ГОЛ! 1:1. Камада, 62 мин (пен)
ГОЛ! 1:2. Коло Муани, 72 мин.
События матча
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