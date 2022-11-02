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Лига Чемпионов
Спортинг Л
01.11.2022, FT 1 : 2
Айнтрахт Ф
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Лига чемпионов
02 ноября 2022, 05:25 | Обновлено 02 ноября 2022, 05:50
94
0

Спортинг – Айнтрахт – 1:2. Волевая и важная победа. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов

02 ноября 2022, 05:25 | Обновлено 02 ноября 2022, 05:50
94
0
Спортинг – Айнтрахт – 1:2. Волевая и важная победа. Видео голов и обзор
ФК Айнтрахт

В матче 6-го тура Лиги чемпионов в группе D «Айнтрахт» на выезде обыграл «Спортинг» (2:1)

Немцы уступали после первого тайма (0:1), но сумели одержать волевую победу, которая вывела их в 1/8 финала.

«Тоттенхэм» занял первое место в группе (11 очков), далее идет «Айнтрахт» (10). Эти две команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

«Спортинг» с 7 очками стал третьим и перейдет в Лигу Европы. «Марсель» занял последнее место (6 очков).

Лига чемпионов. Группа D

6-й тур, 1 ноября

Спортинг (Португалия) – Айнтрахт (Германия) – 1:2

Голы: Артур Гомес, 39 – Камада (пен), 62, Коло Муани, 72.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Артур Гомес, 39 мин.

ГОЛ! 1:1. Камада, 62 мин (пен)

ГОЛ! 1:2. Коло Муани, 72 мин.

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Айнтрахт Ф).
62’
ГОЛ ! С пенальти забил Даити Камада (Айнтрахт Ф).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Артур (Спортинг Л).
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Источник Sport.ua
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