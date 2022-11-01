К 125-летию легендарного клуба: символическая сборная Ювентуса всех времен

По случаю славного юбилея блогер sport.ua составил символическую сборную «бьянко-нери» всех времен.

Какое же множество звезд мировой величины в разные времена творило в составе «Старой Синьоры»! Здесь тебе и мультиобладатель «Золотого мяча», и лидеры «Скуадры Адзурры», и лучшие вратари на Апеннинах, и любимцы итальянской нации, и иностранцы, в свое время докучавшие сборной Италии, и даже украинец родом из Луганска. Конечно, составить сборную из самых-самых – задача не из легких, ведь так или иначе в одиннадцатку не войдут чьи-то любимцы, которые, впрочем, оставили в истории «Зебр» значительно меньший след, чем преданные «Синьоре» личности. Но попробую.

Итак, отправляемся вместе по бело-черной туринской дороге времени и вспомним кузнецов славы «Старой Синьоры».

В эпицентре шторма!

Вратарь: Джанлуиджи Буффон (родился в 1978 г.).

Выбор голкипера, по сути, сводится к вопросу: Буффон или Дзофф. Поразмыслив, сделал свой выбор в пользу действующего вратаря «Пармы». Джанлуиджи защищал цвета «Юве» два десятка лет, сыграв в составе этой команды чуть ли не 700 матчей. Собственно, по этому показателю он уступает лишь рекордсмену всех времен «ювентини» Алессандро Дель Пьеро. 10 чемпионских титулов завоевал Буффон в составе «Старой Синьоры». Каждые два года туринской карьеры его подстерегало чемпионство! С десяток раз в ювентийскую каденцию его признавали лучшим вратарем года в Италии, а трижды – в Европе. Международная федерация футбольной истории и статистики назвала Джанлуиджи лучшим вратарем XXI века, а также лучшим стражем ворот первого десятилетия нашего столетия. И еще небольшой штрих: в богатой наградной коллекции Джанлуиджи есть медаль за победу в серии В с «Ювентусом» – настоящий раритет, ведь топ-голкиперы нечасто играют во вторых по силе национальных дивизионах. «Мне интересно быть в эпицентре шторма!» – подчеркивает Эль Буфф в своей автобиографической книге «№1». Точно сказано, что и говорить!

Безусловно, и Дино Дзофф заслуживает добрых слов. И он является чемпионом мира, как и Буффон (а, в отличие от более молодого товарища, имеет еще и золотую медаль чемпиона Европы). Однако играл Папа Дино за «Юве» на протяжении 11-ти лет (около полутысячи раз выходил на поле в форме этого клуба), а национальных чемпионств в его коллекции 6. Но как бы там ни было, а любой тренер мира был бы счастлив «мукам» выбора между Буффоном и Дзоффом (речь, конечно, об их лучшей форме). Головной болью эту дилемму я бы не назвал, разве что добавил бы перед этим словосочетанием слово «приятной».

Преподаватели обороны в Гарварде

Защитники: Антонио Кабрини (родился в 1957 г.), Джорджо Кьеллини (родился в 1984 г.), Гаэтано Ширеа (1953–1989), Леонардо Бонуччи (родился в 1987 г.).

Размышляя о позиции на поле для Антонио Кабрини, все же решил не ограничиваться чисто защитными функциями. Уроженец Кремоны часто закрывал весь левый фланг, играя в большей степени в полузащите, чем в защите. Объем работы, выполняемый Антонио, колоссальный. Он весьма результативен, как для номинального защитника: забивал немного чаще, чем в каждой десятой игре за «Юве». Ну и, безусловно, не так много футболистов в мире могут похвастать полной коллекцией клубных евронаград, ведь Антонио в составе «Юве» выигрывал и Кубок чемпионов, и Кубок Кубков, и Кубок УЕФА, и Суперкубок УЕФА, и Межконтинентальный кубок! К тому же, в черно-белой полосатой форме Кабрини 6 раз становился чемпионом Италии. А в общей сложности «Ювентусу» Антонио отдал 13 лет. Все сложилось у Кабрини и в национальной сборной: в частности, он стал лучшим молодым игроком мундиаля-1978 и чемпионом мира-1982! Не раз, кстати, выводил «Скуадру Адзурру» на поле с капитанской повязкой (впервые ее примерил в 1983 г., а чаще надевал уже во второй половине 1980-х).

Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи, по мнению Жозе Моуринью, могли бы «преподавать оборону в Гарварде». Те слова знаменитого тренера словно оценка игровых добродетелей этих двух бойцов, лауреатов Euro-2021 (2020) и к тому же, вице-чемпионов Euro-2012. 9 раз (подряд!) Кьеллини триумфовал со «Старой Синьорой» в серии А (и что важно: еще раз – в серии В). Трижды его признавали лучшим защитником Италии. Бонуччи выиграл 8 чемпионств в «Юве» (повторению достижения Кьеллини помешала краткосрочная командировка Лео в «Милан»). А в 2016 г. 191-сантиметровый уроженец Витербо стал игроком года в серии А.

Расположу Кьеллини в центре защиты левее, ведь он левша, а Бонуччи правее. Начинал же футбольную карьеру Бонуччи в свое время, кстати, на позиции атакующего полузащитника, иногда играл и чистого форварда. Но было это задолго до того, как он облачился в бело-черный «ювентийский» наряд. Бонуччи в составе символической сборной выглядит хоть какой-то реабилитацией для настоящего времени – не слишком удачного периода для «Зебр».

Добавлю, что Кьеллини чуть ли не первым из звездных футболистов публично поддержал Украину, утром 24 февраля написав в своем Инстаграме: «Мои мысли и моя солидарность с украинским народом!»

Чистильщик – традиционная роль на поле для чемпиона мира-1982 Гаэтано Ширеа. Но, в отличие от многих коллег по амплуа, он не отличался агрессией, нарочитой жестокостью на поле, из-за чего получил прозвище «обаятельного чистильщика». И у него, как и у Кабрини, в коллекции – все возможные международные клубные высоты с «Юве», а чемпионств даже больше – 7. К сожалению, судьба Ширеа сложилась трагически: легендарный защитник погиб в 36-летнем возрасте в Польше вследствие автокатастрофы. В память о нем была учреждена премия, которой награждают игроков старше 30 лет, служащих образцом достойного поведения и честной игры. Кьеллини, кстати, стал лауреатом таковой в 2019 г., а Алессандро Дель Пьеро в 2008 г.

Кто мог бы еще претендовать на место в защите символической сборной Юве? Фабио Каннаваро, конечно, сразу приходит в голову. Едва ли не главный архитектор триумфа «Скуадры Адзурры» на мундиале-2006 (футболку с улыбающимся Каннаваро, держащим в руках чемпионский кубок, приобретенную в том году в США, я время от времени надеваю и теперь), обладатель «Золотого мяча»-2006, тем не менее, не внес большого вклада в победы именно «Ювентуса». В составе «бьянко-нери» он провел всего четыре года, а главной клубной командой для Фабио была все же звездная «Парма» конца 1990-х – начала 2000-х. Да и в мадридском «Реале» Канна сыграл вполне сопоставимое с числом игр за «Юве» количество матчей. Чиро Феррара (его все звали Неаполитанцем по месту рождения), Андреа Барцальи (по кличке Скала, или просто Барц), Клаудио Джентиле (у него ники воистину зловещие – Каддафи, или Убийца) внесли весомый вклад в историю «Ювентуса». И все же ни один из них не смог достичь отметки в 300 матчей за «Синьору», в отличие от вошедших в мой вариант «символических сборников». Заметным на поле был и высоченный центрдеф Серджо Брио по прозвищу Сталь, который – парадокс – был незаменим в «Юве» в 1980-е, но практически не играл за национальную сборную.

Лучшие рифмы для Платини

Полузащитники: Джузеппе Фурино (родился в 1946 г.), Павел Недвед (родился в 1972 г.), Мишель Платини (родился в 1955 г.).

На месте опорника расположу Джузеппе Фурино. Эта легенда «бьянко-нери» по прозвищу «Капитан Ярость», или просто Фурия, по-моему, незаслуженно мало упоминается в контексте успехов «Старой Синьоры» в 1970-х – 1980-х гг. Возможно, потому, что он не слишком много матчей сыграл за национальную сборную. Зато верность «Синьоре» Фурино сохранял целых 15 лет, выиграв за это время 8 чемпионских титулов, Кубок УЕФА и Кубок Кубков. Фурино – 5-й в списке игроков, проведших больше всех матчей в составе туринского гранда. Имея рост всего 167 см, Беппе умел предугадывать действия соперников, часто становясь на их пути и беря свое благодаря скорости принятия решений и игровому интеллекту. О значимости этого игрока для «Зебр» свидетельствует красноречивый факт: в первой половине 1980-х только Фурино и Платини на клубной базе жили в отдельных номерах, остальных «ювентини» того времени селили по двое в номере.

Что сказать о Павеле Недведе? Если у тебя конкурент за место в команде, пусть и символической, сам Зинедин Зидан, то аргументы в свою пользу следует подыскивать особо тщательно. Итак, почему именно Недвед? Топовый Зидан – «реалист», а топовый Недвед – «ювентино». Да, Зидан – обладатель «Золотого мяча»-1998 – «ювентино». Однако самую почетную личную футбольную награду он получил в большей степени за игру в сборной Франции и мировое чемпионство. В то же время «Золотой мяч» Недведа-2003 – это все-таки признание его успехов именно в клубе. Между Зиданом и Недведом в «Юве» – разница в сотню матчей в пользу чеха. Да и командой своей жизни Зидан всегда считал «Реал» (не «Бордо» и не «Ювентус»), а Недвед – как раз «Юве» (не «Лацио»). Формально и у Недведа, и у Зидана по два чемпионства с туринцами. Но все-таки фактически Недвед провел четыре чемпионских сезона, а двух скудетто «Юве» лишили из-за скандала Кальчополи. Ну, и чех остался работать в «Ювентусе» и по окончании игровой карьеры. Однако сейчас в Италии все чаще говорят о финише топ-менеджерской карьеры Недведа в «Старой Синьоре». И никак не идет у меня из головы фраза, брошенная во время перехода Зидана из «Юве» в «Реал» боссом «бьянко-нери» Джанни Аньелли: «Он больше развлекал нас, чем приносил пользы». Спорить, конечно, можно, но вот о Недведе-игроке подобное из уст «ювентийских» руководителей не звучало. И еще: мой символический вариант нуждается в игроке именно для правого фланга полузащиты, а у Недведа, в отличие от Зидана, опыт игры на этой позиции есть. Зинедин в то же время иногда играл на позиции левого полузащитника.

Если и Недвед, и Зидан однажды получали «Золотой мяч», являясь игроками «Ювентуса», то Мишель Платини как «ювентино» трижды подряд становился лауреатом почетной награды! Вот почему на этой позиции я предпочел француза, а не Роберто Баджо (один «Золотой мяч у Хвостика за время туринской каденции есть, но в большей степени Роби является легендой не одного клуба, а всего итальянского футбола, ведь, кроме «Юве», защищал цвета еще 6-ти апеннинских клубов). Как писал Платини в своей автобиографической книге «Жизнь как матч», «фамилия Платини лучше рифмуется с Кабрини или Росси, чем с такой фамилией, как Далглиш». А Джованни Трапаттони, отмечая игру своего подопечного в одном из туринских дерби, говорил: «Именно такой Платини нам и нужен. Более острый, более вездесущий, но изобретательный, как Платини». Будущий президент УЕФА выиграл в составе «Ювентуса» Кубок чемпионов, Кубок Кубков, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и два скудетто. Кубка УЕФА не хватает для полного комплекта! Однако характеризовал себя как футболиста весьма скромно: «Я – простой игрок, находящийся на службе у команды… Труженик футбола». Многое о значении, которое придавали в Турине трансферу Платини, и о заинтересованности в лучших игроках для своего клуба президента и в то же время легенды клуба на футбольном поле Джампьеро Бониперти, говорит такой факт: накануне трансфера во время частного визита Мишеля в Турин лично Бониперти управлял Ferrari, подвозя француза из аэропорта в клубный офис. Вот как!

Охваченные страстью

Нападающие: Джампьеро Бониперти (1928–2021), Роберто Беттега (родился в 1950 г.), Алессандро Дель Пьеро (родился в 1974 г.).

Предлагаемое мной трио нападения способно, по-моему, задать жару любым обjронительным стенам противников.

Роберто Беттега – третий бомбардир «Юве» всех времен, и именно ему я отдаю предпочтение перед Паоло Росси, если мы говорим именно о «бьянко-нери». Звезда чемпионата мира-1982 феерил в сборной на двух мундиалях, однако за «Ювентус» отыграл лишь четыре сезона (даже в «Виченце» Паоло сыграл больше матчей). А вот Беттега за 14 лет завоевал в составе «Ювентуса» 7 скудетто, Кубок УЕФА и однажды титул лучшего бомбардира серии А. Дважды занимал поощрительное 4-е место в голосовании за «Золотой мяч». Как функционер этот коренной туринец – весьма противоречивый персонаж, однако сборная, пусть и символическая, состоит все же из игроков, а не из функционеров. Игровыми (но отнюдь не человеческими, ведь конкуренты «Ювентуса» часто обвиняли Беттегу в желании позариться на чужое добро!) добродетелями Беттега заслужил в ней место.

Алессандро Дель Пьеро и Джампьеро Бониперти – два рекордсмена «Зебр» на все времена по количеству забитых голов за «Юве». Алекс, к тому же, сыграл больше всех матчей в бело-черной футболке! Бониперти – ванклабмен, отдавший «Ювентусу» 15 лет как игрок и почти 20 лет как президент. Во времена его президентства «Старая Синьора» стала законодателем футбольных мод как на Апеннинах, так и в Европе. Неудивительно, что во время скандала Кальчополи уже в ХХІ ст. тифози «Юве» требовали «возвращения к старым-добрым временам президентства Бониперти». Бониперти 5 раз становился чемпионом Италии, еще раз – лучшим бомбардиром серии А.

Дель Пьеро скудетто выигрывал 6 раз, поднимал над головой Кубок чемпионов, однажды стал лучшим бомбардиром серии А. И еще: у Пинтуриккьо есть на первый взгляд малозначимый, но красноречивый титул – лучшего бомбардира серии В. Он свидетельствует, может, не столько об игровых достоинствах форварда (ведь все-таки защитники в серии В не такие мастеровитые, как их коллеги дивизионом выше), сколько о его человеческих качествах и преданности «Зебрам»: в бело-черных цветах хоть в серию В! Ну, и Дель Пьеро еще и чемпион мира, о чем также не стоит забывать.

«Говорят, что истинный чемпион – это гениальность и пренебрежение правилами. Я считаю себя уважающим правила как спортсмен – спорт я считаю своей профессией, и не могу отрицать, что несколько гениальных мячей я забил», – пишет Дель Пьеро в своей автобиографии «Моя жизнь на футбольном поле и вне его». Эти слова, по-моему, лучшая самохарактеристика Пинтуриккьо. Одновременно и ироничная, и меткая, как его удары со стандартов.

«Футбол – это страсть, мечта… нечто большее, чем игра…» – делает вывод Дель Пьеро в своей книге. И действительно, страсть всегда отличала лучших форвардов «Юве». И Паоло Росси (как писали о нем: «Его темперамент был равен его воле к победе»), и Давид Трезеге (забил наибольшее количество голов среди легионеров «Юве»), и обладатель «Золотого мяча»-1961 Омар Сивори, и чемпион мира-1934 Феличе Борель, набивший в свое время в течение всего одного сезона более 30 голов за «Ювентус», и Пьетро Анастази, он же Петруццо, он же Белый Пеле, и малыш-технарь Франко Каузио – все они со страстью атаковали ворота соперников, регулярно придумывали какие-то головоломки для защитников и наколотили уйму голов в ворота оппонентов «Старой Синьоры».

Где начинаются великие истории?

Главный тренер: Джованни Трапаттони (родился в 1939 г.).

А возглавить такую ​​звездную команду, по-моему, мог бы Джованни Трапаттони. Именно его на Апеннинах зовут «архитектором исторического величия Юве». Трап добыл для «Синьоры» все возможные еврокубки и Межконтинентальный кубок, а также шесть скудетто и два национальных кубка.

Приведу еще одну цитату из книги Дель Пьеро: «Великие истории начинаются повсюду, даже там, где ты их не ждешь». 125 лет назад отцы-основатели «Ювентуса», студенты из лицея Massimo d’Azeglio, вероятно, и в самых смелых мечтах не представляли, чем станет спустя годы их детище. «Невестой Италии» кого попало не назовут. Да, дела у нынешнего «Юве» идут не лучшим образом как в национальном чемпионате, так и в еврокубках. Но потенциал игроков, тренерская квалификация Массимилиано Аллегри, безумная страсть голосистых многочисленных тифози, в конце концов, должны вылиться в прогресс и на футбольном поле. Какие бы чистые голы ни аннулировала ВАР-Фемида (скандальный матч с «Салернитаной», когда судьи наВАРили, не засчитав гол из-за того, что один из защитников обороняющейся команды почему-то не попал в кадр), все равно «бьянко-нери» будут долбить эту скалу.

С круглодатьем, «Синьора»! Возвращайся на победные тропы!

Алексей РЫЖКОВ