ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку перед решающим матчем ЛЧ

1 ноября, за день до игры Лиги чемпионов, «Шахтер» провел тренировку в Варшаве на поле Стадиона Войска Польского.

Первые 15 минут занятия согласно регламенту УЕФА были открытыми для представителей СМИ. Журналисты наблюдали за выходом команды на поле, разминкой и некоторыми упражнениями.

Далее сессия продолжилась без присутствия медиа. Оранжево-черные уделили внимание игровым и тактическим аспектам, отработали удары по воротам.

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «РБ Лейпциг» состоится в среду, 2 ноября, в Варшаве на Стадионе Войска Польского. Игра начнется в 19:45 по киевскому времени. В случае победы украинская команда выйдет в плей-офф турнира.

Фотогалерея тренировки