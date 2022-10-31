Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Врач Шахтера: «У Марьяна Шведа такой страшный диагноз как пубалгия»
Украина. Премьер лига
31 октября 2022, 22:25 | Обновлено 31 октября 2022, 22:37
3386
0

Врач Шахтера: «У Марьяна Шведа такой страшный диагноз как пубалгия»

Конопля близок к возвращению на поле, Корниенко проходит реабилитацию

31 октября 2022, 22:25 | Обновлено 31 октября 2022, 22:37
3386
0
Врач Шахтера: «У Марьяна Шведа такой страшный диагноз как пубалгия»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марьян Швед

Врач «Шахтера» Вадим Попов рассказал о диагнозе у Марьяна Шведа и состоянии других травмированных футболистов донецкой команды:

«Всего в команде 28 футболистов. У нас давно уже травмирован Виктор Корниенко. Он проходит реабилитацию в Киеве под наблюдением наших специалистов. И еще двое в лазарете: Марьян Швед и Ефим Конопля.

У Марьяна Шведа такой страшный диагноз как пубалгия. Страшный в кавычках. Он не очень страшный, но требует достаточно продолжительной реабилитации.

Ефим Конопля уже на подходе (к возвращению на поле). Думаю, через день-два он уже будет тренироваться с командой».

Пубалгия – это хроническое повреждение паха. У спортсменов с этой патологией имеется дисбаланс между аддукторами бедра и мышцами брюшного пресса в области лобковой кости, что приводит к ослаблению задней стенки пахового канала и как следствие – боли, локализующейся глубоко в паху.

По теме:
ФОТО. Нойер провел первую тренировку после травмы
Левандовски пропустит матч Барселоны в Лиге чемпионов
Агент: Погба пропустит ЧМ-2022 в Катаре
Шахтер Донецк Вадим Попов травма Марьян Швед Ефим Конопля Виктор Корниенко травма паха
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО 18+. Девушка звезды Баварии полностью обнажилась в постели
Футбол | 31 октября 2022, 11:00 11
ФОТО 18+. Девушка звезды Баварии полностью обнажилась в постели
ФОТО 18+. Девушка звезды Баварии полностью обнажилась в постели

Аннеки Моленар порадовала своих подписчиков в Instagram

Мастерство ротации. Колос в Ковалевке дожал Верес
Футбол | 31 октября 2022, 14:56 7
Мастерство ротации. Колос в Ковалевке дожал Верес
Мастерство ротации. Колос в Ковалевке дожал Верес

Ярослав Вишняк удачными заменами изменил ход матча в пользу собственной команды

Цифры и факты. Важнейшие события 10-го тура УПЛ
Футбол | 31.10.2022, 19:01
Цифры и факты. Важнейшие события 10-го тура УПЛ
Цифры и факты. Важнейшие события 10-го тура УПЛ
ЛОПЕС: «Ломаченко разобрал Ортиса так, что бой стал односторонним»
Бокс | 31.10.2022, 12:57
ЛОПЕС: «Ломаченко разобрал Ортиса так, что бой стал односторонним»
ЛОПЕС: «Ломаченко разобрал Ортиса так, что бой стал односторонним»
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 8-м месте
Футбол | 31.10.2022, 20:00
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 8-м месте
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 8-м месте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Линарес назвал фаворита в бою Ломаченко – Хейни
Линарес назвал фаворита в бою Ломаченко – Хейни
30.10.2022, 11:50
Бокс
ФОТО. Усик сфотографировался с россиянином Ковалевым перед боем Ломаченко
ФОТО. Усик сфотографировался с россиянином Ковалевым перед боем Ломаченко
30.10.2022, 09:00 30
Бокс
ВИДЕО. Кравченко сорвался на Монзуль: «Вы чё, б**ть, издеваетесь, на**й?»
ВИДЕО. Кравченко сорвался на Монзуль: «Вы чё, б**ть, издеваетесь, на**й?»
30.10.2022, 23:00 23
Футбол
В ОАЭ сообщили об увольнении Реброва. Фейк?
В ОАЭ сообщили об увольнении Реброва. Фейк?
31.10.2022, 08:55 12
Футбол
Безумные качели. Шахтер не удержал победу над Александрией
Безумные качели. Шахтер не удержал победу над Александрией
29.10.2022, 20:22 49
Футбол
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
30.10.2022, 04:01 2
Бокс
Великий Али против. Почему легенда добивается исключения Ирана с ЧМ-2022
Великий Али против. Почему легенда добивается исключения Ирана с ЧМ-2022
29.10.2022, 19:40 9
Футбол
ФОТО. Харлан снялась в фантастической фотосессии для Vogue
ФОТО. Харлан снялась в фантастической фотосессии для Vogue
29.10.2022, 19:26 3
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности