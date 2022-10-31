Врач Шахтера: «У Марьяна Шведа такой страшный диагноз как пубалгия»

Врач «Шахтера» Вадим Попов рассказал о диагнозе у Марьяна Шведа и состоянии других травмированных футболистов донецкой команды:

«Всего в команде 28 футболистов. У нас давно уже травмирован Виктор Корниенко. Он проходит реабилитацию в Киеве под наблюдением наших специалистов. И еще двое в лазарете: Марьян Швед и Ефим Конопля.

У Марьяна Шведа такой страшный диагноз как пубалгия. Страшный в кавычках. Он не очень страшный, но требует достаточно продолжительной реабилитации.

Ефим Конопля уже на подходе (к возвращению на поле). Думаю, через день-два он уже будет тренироваться с командой».

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Пубалгия – это хроническое повреждение паха. У спортсменов с этой патологией имеется дисбаланс между аддукторами бедра и мышцами брюшного пресса в области лобковой кости, что приводит к ослаблению задней стенки пахового канала и как следствие – боли, локализующейся глубоко в паху.