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Украина. Премьер лига
25 сентября 2022, 09:58 | Обновлено 25 сентября 2022, 09:59
226
0

Швед травмировался в спарринге Шахтера с Радомяком

Полузащитник встречу не доиграл

25 сентября 2022, 09:58 | Обновлено 25 сентября 2022, 09:59
226
0
Швед травмировался в спарринге Шахтера с Радомяком
ФК Шахтер Донецк. Марьян Швед (в центре)

25-летний Марьян Швед получил травму в товарищеском матче «горняков» Донецка с польским клубом «Радомяк» (0:2).

В середине первого тайма встречи, которая состоялась в Варшаве, Швед получил повреждение, и наставник дончан Игор Йовичевич был вынужден его заменить.

В нынешнем сезоне Марьян Швед провел за «Шахтер» во всех турнирах 4 матча, забил 3 гола.

Донецкая команда в таблице УПЛ занимает 2 место, имея 10 очков. 1 октября «Шахтер» ждет встреча с «Металлистом».

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Марьян Швед Шахтер Донецк
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Источник ФК Шахтер Донецк
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