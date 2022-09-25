Швед травмировался в спарринге Шахтера с Радомяком

25-летний Марьян Швед получил травму в товарищеском матче «горняков» Донецка с польским клубом «Радомяк» (0:2).

В середине первого тайма встречи, которая состоялась в Варшаве, Швед получил повреждение, и наставник дончан Игор Йовичевич был вынужден его заменить.

В нынешнем сезоне Марьян Швед провел за «Шахтер» во всех турнирах 4 матча, забил 3 гола.

Донецкая команда в таблице УПЛ занимает 2 место, имея 10 очков. 1 октября «Шахтер» ждет встреча с «Металлистом».