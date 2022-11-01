Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария дома обыграла Интер и набрала в группе 18 очков из 18
Лига Чемпионов
Бавария
01.11.2022, FT 2 : 0
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
01 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 02 ноября 2022, 00:17
319
0

Бавария дома обыграла Интер и набрала в группе 18 очков из 18

Обе команды прошли в 1/8 финала Лиги чемпионов

01 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 02 ноября 2022, 00:17
319
0
Бавария дома обыграла Интер и набрала в группе 18 очков из 18
ФК Бавария

В матче 6-го тура Лиги чемпионов «Бавария» дома обыграла «Интер» со счетом 2:0.

У мюнхенцев забили Бенжамен Павар и Эрик Максим Шупо-Мотинг. «Бавария» выиграла все 6 матчей группы.

Из группы С «Бавария» (18 очков) и «Интер» (10 очков) вышли в плей-офф ЛЧ.

«Барселона» (7 очков) – на 3-м месте и сыграет в Лиге Европы. «Виктория» не набрала ни одного очка.

Лига чемпионов. Группа C

6-й тур, 1 ноября

Бавария (Германия) – Интер (Италия) – 2:0

Голы: Павар, 32, Шупо-Мотинг, 72.

Турнирная таблица

По теме:
Бавария – Интер – 2:0. Шестая победа из шести. Видео голов и обзор матча
6-й тур Лиги чемпионов. Таблицы. Кто в последний момент попал в 1/8 финала
Все решил второй тайм. Тоттенхэм и Айнтрахт прошли в 1/8 финала ЛЧ
Лига чемпионов Бавария - Интер Бавария Интер Милан Бенжамен Павар Эрик Шупо-Мотинг
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Их осталось трое. Ястремская не сможет сыграть за сборную против Японии
Теннис | 01 ноября 2022, 17:22 6
Их осталось трое. Ястремская не сможет сыграть за сборную против Японии
Их осталось трое. Ястремская не сможет сыграть за сборную против Японии

Болезнь Даяны оказалась серьезной

Серьезное заявление. Неймара обвинили в поддержке фашистов
Футбол | 01 ноября 2022, 18:00 0
Серьезное заявление. Неймара обвинили в поддержке фашистов
Серьезное заявление. Неймара обвинили в поддержке фашистов

Нападающий «ПСЖ» позволил себе участие в политической акции

Сборная Уэльса планирует сменить название после чемпионата мира
Футбол | 01.11.2022, 19:49
Сборная Уэльса планирует сменить название после чемпионата мира
Сборная Уэльса планирует сменить название после чемпионата мира
Генерал США спрогнозировал, когда и как закончится война в Украине
Война | 01.11.2022, 09:35
Генерал США спрогнозировал, когда и как закончится война в Украине
Генерал США спрогнозировал, когда и как закончится война в Украине
ВИДЕО. Слова Поттера перед последним матчем группового этапа Лиги чемпионов
Футбол | 01.11.2022, 19:59
ВИДЕО. Слова Поттера перед последним матчем группового этапа Лиги чемпионов
ВИДЕО. Слова Поттера перед последним матчем группового этапа Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-тренер Кличко: «Вася уже старенький, много ударов стал пропускать»
Экс-тренер Кличко: «Вася уже старенький, много ударов стал пропускать»
31.10.2022, 14:55
Бокс
Не Барселона и ПСЖ. Месси ждут в другом клубе
Не Барселона и ПСЖ. Месси ждут в другом клубе
31.10.2022, 17:53
Футбол
Санкций нет. Российский канал приобрел права на все матчи ЧМ-2022
Санкций нет. Российский канал приобрел права на все матчи ЧМ-2022
31.10.2022, 18:54 13
Футбол
БЕЛЕНЮК: «Делаю вызов системе: иду на выборы президента НОК Украины»
БЕЛЕНЮК: «Делаю вызов системе: иду на выборы президента НОК Украины»
31.10.2022, 18:18 26
Другие виды
ВИДЕО. Буяльский - голеадор, Роналду в Спортинг, ставим на Колос
ВИДЕО. Буяльский - голеадор, Роналду в Спортинг, ставим на Колос
31.10.2022, 12:17
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 8-м месте
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 8-м месте
31.10.2022, 20:00 18
Футбол
УАФ просит исключить россию из УЕФА и ФИФА, а также выбросить Иран с ЧМ
УАФ просит исключить россию из УЕФА и ФИФА, а также выбросить Иран с ЧМ
31.10.2022, 15:17 8
Футбол
«Он просто грузин, он не бразилец. Это менее гламурно». Легенда о Кварадоне
«Он просто грузин, он не бразилец. Это менее гламурно». Легенда о Кварадоне
31.10.2022, 16:15 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности