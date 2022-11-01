Бавария дома обыграла Интер и набрала в группе 18 очков из 18

В матче 6-го тура Лиги чемпионов «Бавария» дома обыграла «Интер» со счетом 2:0.

У мюнхенцев забили Бенжамен Павар и Эрик Максим Шупо-Мотинг. «Бавария» выиграла все 6 матчей группы.

Из группы С «Бавария» (18 очков) и «Интер» (10 очков) вышли в плей-офф ЛЧ.

«Барселона» (7 очков) – на 3-м месте и сыграет в Лиге Европы. «Виктория» не набрала ни одного очка.

Лига чемпионов. Группа C

6-й тур, 1 ноября

Бавария (Германия) – Интер (Италия) – 2:0

Голы: Павар, 32, Шупо-Мотинг, 72.

Турнирная таблица