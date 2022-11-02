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02 ноября 2022, 06:10 | Обновлено 02 ноября 2022, 06:20
181
0

НАГЕЛЬСМАНН: «Бавария должна пройти дальше в ЛЧ, чем в прошлом году»

Главный тренер «Баварии» прокомментировал победу над «Интером»

02 ноября 2022, 06:10 | Обновлено 02 ноября 2022, 06:20
181
0
НАГЕЛЬСМАНН: «Бавария должна пройти дальше в ЛЧ, чем в прошлом году»
УЕФА. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Интером» (2:0) в матче 6-го Лиги чемпионов:

«Это была очень хорошая и зрелая игра. Игроки, которые раньше не получали много времени, выступили очень здорово. В конце играла совсем молодая команда с Райаном, Стани, Паулем и Матисом. Мне, как тренеру, очень приятно видеть, что при внесении изменений качество остается прежним.

Мы очень хорошо выступили на групповом этапе, но это не будет значить ничего, если мы плохо сыграем в плей-офф. Мы должны пройти дальше, чем в прошлом году. С нынешним настроем в команде я в этом уверен».

В прошлом сезоне «Бавария» дошла до четвертьфинала ЛЧ, где уступила испанскому «Вильярреалу».

Камерунский форвард «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг назван УЕФА лучшим игроком матча против «Интера».

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Интер Милан Бавария Лига чемпионов Бавария - Интер Юлиан Нагельсманн
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Источник УЕФА
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