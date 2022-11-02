Бавария – Интер – 2:0. Шестая победа из шести. Видео голов и обзор матча
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В матче 6-го тура Лиги чемпионов «Бавария» дома обыграла «Интер» со счетом 2:0.
У мюнхенцев забили Бенжамен Павар и Эрик Максим Шупо-Мотинг. «Бавария» выиграла все 6 матчей группы.
Из группы С «Бавария» (18 очков) и «Интер» (10 очков) вышли в плей-офф ЛЧ.
«Барселона» (7 очков) – на 3-м месте и сыграет в Лиге Европы. «Виктория» не набрала ни одного очка.
Лига чемпионов. Группа C
6-й тур, 1 ноября
Бавария (Германия) – Интер (Италия) – 2:0
Голы: Павар, 32, Шупо-Мотинг, 72.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Павар, 32 мин.
ГОЛ! 2:0. Шупо-Мотинг, 72 мин
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