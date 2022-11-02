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Лига чемпионов
02 ноября 2022, 01:05 | Обновлено 02 ноября 2022, 01:28
24
0

Бавария – Интер – 2:0. Шестая победа из шести. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов

02 ноября 2022, 01:05 | Обновлено 02 ноября 2022, 01:28
24
0
Бавария – Интер – 2:0. Шестая победа из шести. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура Лиги чемпионов «Бавария» дома обыграла «Интер» со счетом 2:0.

У мюнхенцев забили Бенжамен Павар и Эрик Максим Шупо-Мотинг. «Бавария» выиграла все 6 матчей группы.

Из группы С «Бавария» (18 очков) и «Интер» (10 очков) вышли в плей-офф ЛЧ.

«Барселона» (7 очков) – на 3-м месте и сыграет в Лиге Европы. «Виктория» не набрала ни одного очка.

Лига чемпионов. Группа C

6-й тур, 1 ноября

Бавария (Германия) – Интер (Италия) – 2:0

Голы: Павар, 32, Шупо-Мотинг, 72.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Павар, 32 мин.

ГОЛ! 2:0. Шупо-Мотинг, 72 мин

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Интер Милан Бавария Эрик Шупо-Мотинг Бенжамен Павар Лига чемпионов Бавария - Интер видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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