Во вторник, 1 ноября «Бавария» в шестом туре Лиги чемпионов дома примет «Интер». Начало матча – в 22:00 по Киеву. Встреча состоится на стадионе «Альянц Арена».

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Бавария – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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