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Лига чемпионов
31 октября 2022, 14:02 |
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Бавария – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 ноября в 22:00 матч Лиги чемпионов

31 октября 2022, 14:02 |
99
0
Бавария – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 1 ноября «Бавария» в шестом туре Лиги чемпионов дома примет «Интер». Начало матча – в 22:00 по Киеву. Встреча состоится на стадионе «Альянц Арена».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Бавария – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча Лиги чемпионов проведет видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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