Лига чемпионов31 октября 2022, 14:02 |
99
0
Бавария – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 ноября в 22:00 матч Лиги чемпионов
31 октября 2022, 14:02 |
99
0
Во вторник, 1 ноября «Бавария» в шестом туре Лиги чемпионов дома примет «Интер». Начало матча – в 22:00 по Киеву. Встреча состоится на стадионе «Альянц Арена».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Бавария – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча Лиги чемпионов проведет видеосервис MEGOGO.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 октября 2022, 23:00 13
«До них дотрагиваться можно?» – спросил у арбитра хавбек «Черноморца»
Футбол | 31 октября 2022, 00:37 0
У бело-зеленых отличились Хуан Крус и Борха Иглесиас
Футбол | 31.10.2022, 10:10
Футбол | 30.10.2022, 16:15
Футбол | 31.10.2022, 02:02
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.10.2022, 04:01 2
29.10.2022, 10:36 18
30.10.2022, 10:28
30.10.2022, 10:30 1
30.10.2022, 06:45
29.10.2022, 20:22 49
30.10.2022, 20:12 23
30.10.2022, 06:23 72