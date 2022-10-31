Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Бавария
01.11.2022 22:00 - : -
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
31 октября 2022, 17:59 | Обновлено 31 октября 2022, 18:02
151
0

Бавария – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Встреча без турнирной мотивации

31 октября 2022, 17:59 | Обновлено 31 октября 2022, 18:02
151
0
Бавария – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 1 ноября «Бавария» в шестом туре Лиги чемпионов дома примет «Интер». Начало матча – в 22:00 по Киеву. Встреча состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Бавария

Мюнхенский клуб побеждает в групповом раунде Лиги чемпионов 12 матчей подряд. Это абсолютный рекорд турнира, ранее такого не делал никто. Последний раз «Бавария» не выиграла групповой матч ЛЧ в декабре 2020-го, когда сыграла вничью с мадридским «Атлетико» (1:1).

В предыдущем туре еврокубка команда Юлиана Нагельсмана разбила на выезде «Барселону», подтвердив статус самого жуткого кошмара для болельщиков каталонцев, выиграл шесть последних очных матчей с общей разницей мячей 22-4.

В чемпионате Германии «Бавария» пока что идет второй, но обойти на дистанции «Унион» Берлин вряд ли будет большой проблемой. На выходных мюнхенцы отгрузили 6 мячей «Майнцу», поэтому настроение у команды явно хорошее, несмотря на то, что Нойер, Мюллер, де Лигт и Сане не сыграют по причине травм.

Интер

Миланский клуб также вышел на хороший уровень, достигнув максимальных результатов в октябре. Кроме важнейшей ничьей в гостевом матче с «Барселоной» (3:3) в остальных матчах были добыты победы. Это позволило досрочно занять второе место в группе ЛЧ и подтянуться к лидерам Серии А.

В последних четырех выигранных матчах чемпионата соперники были не самые сложные, но это не повод недооценивать команду Симоне Индзаги. И все же перед матчем в Мюнхене есть большие сомнения в том, что итальянский клуб будет грызть землю ради победы. Намного логичнее поберечь силы на противостояние с «Ювентусом», которое пройдет в воскресенье. Нынешний «Юве» можно и нужно брать тепленьким. «Интер» в Турине побеждает не так часто, но в нынешнем году может сделать это уже во второй раз.

Новых травмированных у нерадзурри нет, вероятно, на поле выйдут все сильнейшие на этот момент.

В первой встрече между этими командами в текущем сезоне ЛЧ «Бавария» победила уверенно. Вряд ли что-то помешает ей сделать это и во второй раз. Хотя такие рекордные серии побед обычно заканчиваются неожиданно.

Ориентировочные составы

«Бавария»: Ульрайх – Дэвис, Упамекано, Павар, Мазрауи, Горецка, Забицер, Коман, Мусиала, Мане, Шупо-Мотинг.

«Интер»: Онана – Шкриниар, де Врей, Ачерби, Дюмфрис, Барелла, Асллани, Мхитарян, Димарко, Джеко, Мартинес.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем матче победят хозяева. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.41 по линии Parimatch.

1 ноября, вторник

«Бавария» – «Интер»
Мюнхен. Стадион «Альянц Арена». 22:00
ТВ-трансляция – MEGOGO
Арбитр: Иван Кружляк
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Барселона должна быть в 1/8 финала ЛЧ»
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Наполи
Ливерпуль – Наполи. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Интер Милан Бавария Лига чемпионов Бавария - Интер прогнозы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он просто грузин, он не бразилец. Это менее гламурно». Легенда о Кварадоне
Футбол | 31 октября 2022, 16:15 8
«Он просто грузин, он не бразилец. Это менее гламурно». Легенда о Кварадоне
«Он просто грузин, он не бразилец. Это менее гламурно». Легенда о Кварадоне

Хвича Кварацхелия за короткий период времени стал звездой «Наполи» и всей Серии А

ЛОПЕС: «Ломаченко разобрал Ортиса так, что бой стал односторонним»
Бокс | 31 октября 2022, 12:57 0
ЛОПЕС: «Ломаченко разобрал Ортиса так, что бой стал односторонним»
ЛОПЕС: «Ломаченко разобрал Ортиса так, что бой стал односторонним»

Теофимо уверен, что Василий победил без особых проблем

В ОАЭ сообщили об увольнении Реброва. Фейк?
Футбол | 31.10.2022, 08:55
В ОАЭ сообщили об увольнении Реброва. Фейк?
В ОАЭ сообщили об увольнении Реброва. Фейк?
Сергей Политыло провел 250-й матч в чемпионатах Украины
Футбол | 31.10.2022, 14:40
Сергей Политыло провел 250-й матч в чемпионатах Украины
Сергей Политыло провел 250-й матч в чемпионатах Украины
Иван РЕДКАЧ – о фото Усика с Ковалевым: «Двуличный поц»
Бокс | 31.10.2022, 10:10
Иван РЕДКАЧ – о фото Усика с Ковалевым: «Двуличный поц»
Иван РЕДКАЧ – о фото Усика с Ковалевым: «Двуличный поц»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Теренс КРОУФОРД: «117-111 – это безумие. Было близко к ничьей»
Теренс КРОУФОРД: «117-111 – это безумие. Было близко к ничьей»
30.10.2022, 10:30 1
Бокс
ВИДЕО. Как Ломаченко вышел на ринг на поединок с американцем
ВИДЕО. Как Ломаченко вышел на ринг на поединок с американцем
30.10.2022, 05:50
Бокс
Ломаченко после боя отдал свой пояс Ортису
Ломаченко после боя отдал свой пояс Ортису
30.10.2022, 06:58 2
Бокс
ШУТКА. Тело генерала, командовавшего рашистами в Украине, выловили в реке
ШУТКА. Тело генерала, командовавшего рашистами в Украине, выловили в реке
29.10.2022, 21:33 4
Война
ЛУЧЕСКУ: «У нас были ошибки в логистике. Надо было меньше переезжать»
ЛУЧЕСКУ: «У нас были ошибки в логистике. Надо было меньше переезжать»
30.10.2022, 20:12 24
Футбол
ФОТО 18+. Девушка звезды Баварии полностью обнажилась в постели
ФОТО 18+. Девушка звезды Баварии полностью обнажилась в постели
31.10.2022, 11:00 11
Футбол
Великий Али против. Почему легенда добивается исключения Ирана с ЧМ-2022
Великий Али против. Почему легенда добивается исключения Ирана с ЧМ-2022
29.10.2022, 19:40 9
Футбол
ВИДЕО. Ломаченко отдал пояс, Клопп снова проиграл, ставим на Арсенал
ВИДЕО. Ломаченко отдал пояс, Клопп снова проиграл, ставим на Арсенал
30.10.2022, 10:28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности