Во вторник, 1 ноября «Бавария» в шестом туре Лиги чемпионов дома примет «Интер». Начало матча – в 22:00 по Киеву. Встреча состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Бавария

Мюнхенский клуб побеждает в групповом раунде Лиги чемпионов 12 матчей подряд. Это абсолютный рекорд турнира, ранее такого не делал никто. Последний раз «Бавария» не выиграла групповой матч ЛЧ в декабре 2020-го, когда сыграла вничью с мадридским «Атлетико» (1:1).

В предыдущем туре еврокубка команда Юлиана Нагельсмана разбила на выезде «Барселону», подтвердив статус самого жуткого кошмара для болельщиков каталонцев, выиграл шесть последних очных матчей с общей разницей мячей 22-4.

В чемпионате Германии «Бавария» пока что идет второй, но обойти на дистанции «Унион» Берлин вряд ли будет большой проблемой. На выходных мюнхенцы отгрузили 6 мячей «Майнцу», поэтому настроение у команды явно хорошее, несмотря на то, что Нойер, Мюллер, де Лигт и Сане не сыграют по причине травм.

Интер

Миланский клуб также вышел на хороший уровень, достигнув максимальных результатов в октябре. Кроме важнейшей ничьей в гостевом матче с «Барселоной» (3:3) в остальных матчах были добыты победы. Это позволило досрочно занять второе место в группе ЛЧ и подтянуться к лидерам Серии А.

В последних четырех выигранных матчах чемпионата соперники были не самые сложные, но это не повод недооценивать команду Симоне Индзаги. И все же перед матчем в Мюнхене есть большие сомнения в том, что итальянский клуб будет грызть землю ради победы. Намного логичнее поберечь силы на противостояние с «Ювентусом», которое пройдет в воскресенье. Нынешний «Юве» можно и нужно брать тепленьким. «Интер» в Турине побеждает не так часто, но в нынешнем году может сделать это уже во второй раз.

Новых травмированных у нерадзурри нет, вероятно, на поле выйдут все сильнейшие на этот момент.

В первой встрече между этими командами в текущем сезоне ЛЧ «Бавария» победила уверенно. Вряд ли что-то помешает ей сделать это и во второй раз. Хотя такие рекордные серии побед обычно заканчиваются неожиданно.

Ориентировочные составы

«Бавария»: Ульрайх – Дэвис, Упамекано, Павар, Мазрауи, Горецка, Забицер, Коман, Мусиала, Мане, Шупо-Мотинг.

«Интер»: Онана – Шкриниар, де Врей, Ачерби, Дюмфрис, Барелла, Асллани, Мхитарян, Димарко, Джеко, Мартинес.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем матче победят хозяева. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.41 по линии Parimatch.

1 ноября, вторник