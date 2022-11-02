Первое поражение в сезоне. Ливерпуль сумел обыграть Наполи

В последнем матче группового этапа Лиги чемпионов квартета A «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Наполи» со счетом 2:0 благодаря поздним голам Мохамеда Салаха и Дарвина Нуньеса.

Для неаполитанской команды это первое поражение в сезоне во всех турнирах.

Лига чемпионов, группа A

Ливерпуль - Наполи 2:0

Голы: Салах, 85, Нуньес, 90+10

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд (Рэмзи, 84), Конате, ван Дейк, Цимикас, Милнер (Эллиотт, 73), Фабиньо, Алькантара (Макейра, 87), Салах, Джонс (Нуньес, 73), Фирмино (Карвальо, 87)

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Остигард, Ким, Оливера, Лоботка (Зьелински, 83), Ангисса, Ндомбеле (Распадори, 89), Кварацхелия (Элмас, 83), Политано (Лосано, 70), Осимхен (Симеоне, 89)

Рейнджерс - Аякс 1:3

Голы: Тавернье, 86 (с пен) - Бергейс, 4, Кудус, 29, Консейсао, 89

Рейнджерс: Макгрегор, Таварнье, Сандс, Кинг, Баришич, Арфилд (Лоури, 83), Дэвис (Камара, 60), Сакала, Тиллман (Райт, 60), Кент (Матондо, 83), Колак (Морелос, 61)

Аякс: Пасвер, Санчес, Тимбер, Басси, Вийндал (Ренш, 44), Тэйлор (Грилитш, 86), Альварес, Бергейс (Клаасен, 55), Бергвейн (Консейсао, 87), Кудус, Тадич

1. Наполи - 15

2. Ливерпуль - 15

3. Аякс - 6

4. Рейнджерс - 0