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Лига Чемпионов
Ливерпуль
01.11.2022, FT 2 : 0
Наполи
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Лига чемпионов
02 ноября 2022, 00:01 | Обновлено 02 ноября 2022, 00:32
696
6

Первое поражение в сезоне. Ливерпуль сумел обыграть Наполи

Красные на своем поле остановили неаполитанцев

02 ноября 2022, 00:01 | Обновлено 02 ноября 2022, 00:32
696
6
Первое поражение в сезоне. Ливерпуль сумел обыграть Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

В последнем матче группового этапа Лиги чемпионов квартета A «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Наполи» со счетом 2:0 благодаря поздним голам Мохамеда Салаха и Дарвина Нуньеса.

Для неаполитанской команды это первое поражение в сезоне во всех турнирах.

Лига чемпионов, группа A

Ливерпуль - Наполи 2:0
Голы: Салах, 85, Нуньес, 90+10

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд (Рэмзи, 84), Конате, ван Дейк, Цимикас, Милнер (Эллиотт, 73), Фабиньо, Алькантара (Макейра, 87), Салах, Джонс (Нуньес, 73), Фирмино (Карвальо, 87)

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Остигард, Ким, Оливера, Лоботка (Зьелински, 83), Ангисса, Ндомбеле (Распадори, 89), Кварацхелия (Элмас, 83), Политано (Лосано, 70), Осимхен (Симеоне, 89)

Рейнджерс - Аякс 1:3
Голы: Тавернье, 86 (с пен) - Бергейс, 4, Кудус, 29, Консейсао, 89

Рейнджерс: Макгрегор, Таварнье, Сандс, Кинг, Баришич, Арфилд (Лоури, 83), Дэвис (Камара, 60), Сакала, Тиллман (Райт, 60), Кент (Матондо, 83), Колак (Морелос, 61)

Аякс: Пасвер, Санчес, Тимбер, Басси, Вийндал (Ренш, 44), Тэйлор (Грилитш, 86), Альварес, Бергейс (Клаасен, 55), Бергвейн (Консейсао, 87), Кудус, Тадич

1. Наполи - 15
2. Ливерпуль - 15
3. Аякс - 6
4. Рейнджерс - 0

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Источник Sport.ua
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Veter
АПЛ рулит.  Там ещё и Шпоры вышибли Марсель на последних секундах.
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Footbulka
Вітаю вболівальників Ліверпуля з перемогою! Супер матч
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0
Gargantua
если бы не миллиметровый офсайд при голе Наполе, то все конечно могло быть иначе
а так мне на последних секундах ВАР спас экспресс из 8 событий )
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0
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