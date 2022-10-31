Во вторник, 1 ноября «Ливерпуль» в пятом туре Лиги чемпионов примет «Наполи». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua.

После пяти туров «Наполи» лидирует в группе А с 15 очками. «Ливерпуль» второй с 12 баллами.

Ливерпуль – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.