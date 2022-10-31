Лига чемпионов31 октября 2022, 15:47 |
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Ливерпуль – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите матч пятого тура Лиги чемпионов
31 октября 2022, 15:47 |
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Во вторник, 1 ноября «Ливерпуль» в пятом туре Лиги чемпионов примет «Наполи». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua.
После пяти туров «Наполи» лидирует в группе А с 15 очками. «Ливерпуль» второй с 12 баллами.
Ливерпуль – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
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