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Ливерпуль
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Лига чемпионов
02 ноября 2022, 04:23 | Обновлено 02 ноября 2022, 05:52
406
0

Ливерпуль – Наполи – 2:0. Первое поражение для гостей. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов

02 ноября 2022, 04:23 | Обновлено 02 ноября 2022, 05:52
406
0
Ливерпуль – Наполи – 2:0. Первое поражение для гостей. Видео голов и обзор
УЕФА

Английский «Ливерпуль» одержал победу над итальянским «Наполи» (2:0) в матче 6-го тура Лиги чемпионов.

Для неаполитанцев это поражение стало первым в сезоне.

Лига чемпионов. Группа A

6-й тур, 1 ноября

Ливерпуль (Англия) – Наполи (Италия) – 2:0

Голы: Салах, 85, Нуньес, 90+8

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Салах, 85 мин.

ГОЛ! 2:0. Нуньес, 90+8 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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Источник Sport.ua
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