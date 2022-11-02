Лига чемпионов02 ноября 2022, 04:23 | Обновлено 02 ноября 2022, 05:52
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Ливерпуль – Наполи – 2:0. Первое поражение для гостей. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов
02 ноября 2022, 04:23 | Обновлено 02 ноября 2022, 05:52
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Английский «Ливерпуль» одержал победу над итальянским «Наполи» (2:0) в матче 6-го тура Лиги чемпионов.
Для неаполитанцев это поражение стало первым в сезоне.
Лига чемпионов. Группа A
6-й тур, 1 ноября
Ливерпуль (Англия) – Наполи (Италия) – 2:0
Голы: Салах, 85, Нуньес, 90+8
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Салах, 85 мин.
ГОЛ! 2:0. Нуньес, 90+8 мин.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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