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Лига чемпионов
02 ноября 2022, 03:30 | Обновлено 02 ноября 2022, 03:53
35
0

Юрген КЛОПП: «Мы дали бой, играя с невероятно мощным Наполи»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал победу над неаполитанцами

02 ноября 2022, 03:30 | Обновлено 02 ноября 2022, 03:53
35
0
Юрген КЛОПП: «Мы дали бой, играя с невероятно мощным Наполи»
УЕФА. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Наполи» (2:0) в 6-м туре Лиги чемпионов:

«Знаем, насколько Наполи хорош. Хотелось увидеть соответствующую реакцию [на субботнее поражение от Лидса], что в итоге и удалось сделать.

Мы играли с невероятно мощным Наполи. Мы вышли с нужным настроем, дали настоящий бой и перекрывали на поле все возможные пространства».

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Ливерпуль Наполи Лига чемпионов Ливерпуль - Наполи Юрген Клопп
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Источник УЕФА
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