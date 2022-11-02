Юрген КЛОПП: «Мы дали бой, играя с невероятно мощным Наполи»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Наполи» (2:0) в 6-м туре Лиги чемпионов:

«Знаем, насколько Наполи хорош. Хотелось увидеть соответствующую реакцию [на субботнее поражение от Лидса], что в итоге и удалось сделать.

Мы играли с невероятно мощным Наполи. Мы вышли с нужным настроем, дали настоящий бой и перекрывали на поле все возможные пространства».