Одним из центральных матчей вторника в Лиге чемпионов будет противостояние между «Ливерпулем» и «Наполи» на «Энфилде». Стартовый свисток немецкого арбитра Тобиаса Штилера прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Ливерпуль»

Для «Ливерпуля» нынешний сезон складывается очень сложно, если говорить о внутренней арене. В АПЛ команда Юргена Клоппа идет только девятой в турнирной таблице. О чемпионстве мечтать уже не приходится – тут бы за топ-4 и место в Лиге чемпионов на следующий сезон зацепиться. Тем более, что признаков выхода из кризиса нет: в последних двух матчах «Красные» потерпели два поражения от аутсайдеров, «Ноттингем Форест» и «Лидса».

Но в то же время в Лиге чемпионов у «Ливерпуля» все в порядке. После разгромного поражения 1:4 в Неаполе в первом туре подопечные Клоппа одержали четыре победы подряд и досрочно обеспечили себе путевку в плей-офф. Задача на последний тур – выиграть у «Наполи» с разницей в как минимум четыре гола, ведь только это позволит отобрать у итальянцев первое место в группе. Не очень реалистично, честно говоря.

«Наполи»

Что касается «Наполи», то «Партенопеи» находятся в феноменальной форме с самого старта сезона. В Серии А команда Лучано Спаллетти уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя, «Аталанту», на пять очков. В Лиге чемпионов «Наполи» также не остановить: 5 побед в 5 матчах с разницей голов 20:4. Игрой «Наполи» сейчас восхищаются, а команду по праву называют одной из сильнейших, если не сильнейшей в европейском футболе прямо сейчас. Вопрос лишь в том, насколько долго Спаллетти сможет удерживать своих подопечных в таком тонусе.

На выходных «Наполи» в очередной раз прошелся катком по своему сопернику. В матче Серии А пострадал «Сассуоло» - 4:0. Один из секретов нынешних успехов «Наполи» – в том, что командный лазарет практически пуст. В то время, как Юрген Клопп не может рассчитывать на Луиса Диаса, Наби Кейта, Диогу Жоту и Артура.

История встреч

Суммарно на данный момент «Наполи» и «Ливерпуль» провели между собой 7 матчей. Минимальное преимущество на стороне итальянцев – три победы против двух. Еще два матча завершились вничью. Разница голов – 9:6 в пользу «Наполи».

Прогноз на противостояние

Несмотря на то, что в Лиге чемпионов «Ливерпуль» выглядит существенно лучше, чем на внутренней арене, в победу «Красных» над таким «Наполи» верится с трудом. Наша ставка – Х2, коэффициент 2,03.

1 ноября, вторник