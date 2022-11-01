Ребров возглавит сборную Украины? Украинский тренер может покинуть Аль-Айн

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров может покинуть клуб из ОАЭ раньше истечения его соглашения (лето 2023 года) и возглавить сборную Украины.

Сообщается, что есть вероятность того, что 1 января 2023 года Ребров будет главным тренером национальной команды Украины.

Отметим, что соглашение Александра Петракова с УАФ истекло после матча Лиги наций с Шотландией, и о продолжении сотрудничества ничего не сообщалось.

Ранее появилась информация об увольнении Реброва с «Аль-Айна», но руководство клуба опровергло слухи.