Ребров возглавит сборную Украины? Украинский тренер может покинуть Аль-Айн
Уже зимой специалист может стать главным тренером украинской национальной команды
Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров может покинуть клуб из ОАЭ раньше истечения его соглашения (лето 2023 года) и возглавить сборную Украины.
Сообщается, что есть вероятность того, что 1 января 2023 года Ребров будет главным тренером национальной команды Украины.
Отметим, что соглашение Александра Петракова с УАФ истекло после матча Лиги наций с Шотландией, и о продолжении сотрудничества ничего не сообщалось.
Ранее появилась информация об увольнении Реброва с «Аль-Айна», но руководство клуба опровергло слухи.
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