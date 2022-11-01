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  4. Ребров возглавит сборную Украины? Украинский тренер может покинуть Аль-Айн
Сборная УКРАИНЫ
01 ноября 2022, 12:10 | Обновлено 01 ноября 2022, 12:13
1480
1

Ребров возглавит сборную Украины? Украинский тренер может покинуть Аль-Айн

Уже зимой специалист может стать главным тренером украинской национальной команды

01 ноября 2022, 12:10 | Обновлено 01 ноября 2022, 12:13
1480
1
Ребров возглавит сборную Украины? Украинский тренер может покинуть Аль-Айн
Instagram. Сергей Ребров

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров может покинуть клуб из ОАЭ раньше истечения его соглашения (лето 2023 года) и возглавить сборную Украины.

Сообщается, что есть вероятность того, что 1 января 2023 года Ребров будет главным тренером национальной команды Украины.

Отметим, что соглашение Александра Петракова с УАФ истекло после матча Лиги наций с Шотландией, и о продолжении сотрудничества ничего не сообщалось.

Ранее появилась информация об увольнении Реброва с «Аль-Айна», но руководство клуба опровергло слухи.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Аль-Айн расторжение контракта Украинская ассоциация футбола
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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 1
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Dreifus
Не думаю, что он сильнее Петракова, но авторитета, в первую очередь у прессы, у него будет больше. А значит проще работать. НА ЧЕ все равно не выведет.
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