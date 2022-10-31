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31 октября 2022, 08:55 |
2694
1

В ОАЭ сообщили об увольнении Реброва. Фейк?

Член совета директоров «Аль-Айна» прояснил ситуацию

31 октября 2022, 08:55 |
2694
1
В ОАЭ сообщили об увольнении Реброва. Фейк?
Instagram. Сергей Ребров

Некоторые источники неожиданно сообщили об отставке Сергея Реброва с поста главного тренера «Аль-Айна».

Прояснить ситуацию пришлось члену совета директоров «босса» Маджиду Аль Овайсу:

«Информация об увольнении тренера команды Сергея Реброва неверна. «Аль-Айн» способен исправить турнирное положение. Мы уверены в персонале и игроках и способны выйти из сложившейся ситуации», – приводит слова функционера в своем Twitter журналист Моххамед Хамад.

В субботу, 29 октября, «Аль-Айн» уступил на выезде «Шабаб Аль-Ахли» в восьмом туре чемпионата ОАЭ со счетом 1:2. После матча Сергей Ребров раскритиковал команду.

Отметим, что «Аль-Айн» уже потерпел три поражения и занимает восьмое место в таблице национального чемпионата, набрав 13 очков в восьми играх. Отставание от лидера – три балла.

Контракт Реброва с арабским клубом рассчитан до конца текущего сезона. В ОАЭ украинец работает с лета 2021 года.

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Сергей Ребров Аль-Айн отставка чемпионат ОАЭ по футболу
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Источник FanDay
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Gargantua
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