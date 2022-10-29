Ярмоленко помог забить, но Аль-Айн уступил Шабаб Аль-Ахли

Завершился матч восьмого тура чемпионата ОАЭ, в котором «Аль-Айн» Сергея Реброва, на выезде проиграл «Аль-Ахли» (1:2).

Украинский легионер Андрей Ярмоленко вышел с первых минут и на десятой минуте помог своей команде забить. 33-летний вингер вывел партнера 1 на 1, но вратарь среагировал. Удача отвернулась от голкипера «Шабаб Аль-Ахли», он отбил в своего защитника, от которого мяч влетел в ворота.

Клуб из Дубая в первом тайме успел сравнять счет, а во втором – добыть победу. Отметим, что «Шабаб Аль-Ахли» тренирует известный португальский тренер Леонарду Жардим.

В турнирной таблице «Аль-Айн» находится на 7-й позиции.

Чемпионат ОАЭ. 8-й тур

«Шабаб Аль-Ахли» – «Аль-Айн» – 2:1

Гол: Хрибин (44), Ганиев (75) – Марзук автогол (10)