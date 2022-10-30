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30 октября 2022, 03:20 |
99
0

Сергей РЕБРОВ: «У нас было много ошибок. Мы не проявили желания победить»

Главный тренер «Аль-Айна» прокомментировал поражение команды в матче с «Шабаб Аль-Ахли»

30 октября 2022, 03:20 |
99
0
Сергей РЕБРОВ: «У нас было много ошибок. Мы не проявили желания победить»
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров прокомментировал поражение команды в матче 8-го тура чемпионата ОАЭ против «Шабаб Аль-Ахли»:

«Мы допустили много ошибок во время матча и не вышли на тот уровень, который позволил бы нам победить. Команда хозяев заслужила победу в матче.

Наша реакция не была на должном уровне, и мы не проявили сильного желания добыть три очка. Нам надо проанализировать выступление и пересмотреть себя при подготовке к следующим поединкам, чтобы вернуться на путь побед».

Отметим, что украинский легионер Андрей Ярмоленко вышел с первых минут и на десятой минуте помог своей команде забить, но игра завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

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Сергей Ребров пресс-конференция Андрей Ярмоленко Аль-Айн Шабаб Аль-Ахли Дубай чемпионат ОАЭ по футболу
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Источник ФК Аль-Айн
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