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  4. Отпустят Месси, а купят Мудрика. ПСЖ включился в гонку за украинцем
Франция
01 ноября 2022, 09:50 |
790
5

Отпустят Месси, а купят Мудрика. ПСЖ включился в гонку за украинцем

Парижский клуб может подписать хавбека уже в январе

01 ноября 2022, 09:50 |
790
5
Отпустят Месси, а купят Мудрика. ПСЖ включился в гонку за украинцем
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Французский футбольный клуб «ПСЖ» заинтересовался вингером донецкого «Шахтера» Михаилом Мудриком.

Парижский клуб может подписать хавбека уже в январе, сделав выгодное предложение в размере 100 миллионов евро, в которые «Шахтер» и оценивает игрока.

Также 21-летний украинец интересен и другим европейским грандам, в частности «Манчестер Сити» и «Арсеналу».

К слову, звездный нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может покинуть команду в 2023 году.

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Источник Sport Mediaset
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Комментарии 5
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Gregory
там скоро по слухам Мудрика будут марсиане пытаться перехватит у клуба с Альфа-центавры !  админы спирт.юа можно как то раз в 10 поменьше выдуманных новостей про Мудрика ? 
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+2
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Gargantua
ну при чем тут Мудрик к Месси. Это вопрос Мбаппе и Неймара, фланговых игроков атаки.
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+2
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Це було б супер круто для Мудрика
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+1
Gargantua
все три звезды ПСЖ под вопросом.
Месси и Мбаппе собираются уходить, а Неймара давно и тщетно ПСЖ пытается продать.
Так что ПСЖ пока это единственный реальный топ, который может претендовать на Мудрика зимой.
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-1
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