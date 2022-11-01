Отпустят Месси, а купят Мудрика. ПСЖ включился в гонку за украинцем
Парижский клуб может подписать хавбека уже в январе
Французский футбольный клуб «ПСЖ» заинтересовался вингером донецкого «Шахтера» Михаилом Мудриком.
Парижский клуб может подписать хавбека уже в январе, сделав выгодное предложение в размере 100 миллионов евро, в которые «Шахтер» и оценивает игрока.
Также 21-летний украинец интересен и другим европейским грандам, в частности «Манчестер Сити» и «Арсеналу».
К слову, звездный нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может покинуть команду в 2023 году.
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