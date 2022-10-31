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Франция
31 октября 2022, 17:53 | Обновлено 31 октября 2022, 18:14
1295
0

Не Барселона и ПСЖ. Месси ждут в другом клубе

Игрок близок к переезду в МЛС

31 октября 2022, 17:53 | Обновлено 31 октября 2022, 18:14
1295
0
Не Барселона и ПСЖ. Месси ждут в другом клубе
Getty images

По информации авторитетного издания The Athletic, клуб МЛС «Интер» Майами уверен в подписании форварда ПСЖ Лионеля Месси в 2023 году.

Контракт игрока с французским клубом завершается следующим летом, поэтому уже с января Месси получит право подписать предварительный договор.

«Интер» Майами уверен, что Месси не продлит контракт с ПСЖ и не вернется в «Барселону», а перейдет в МЛС, чтобы там комфортно закончить карьеру.

Окончательно со своим будущим Лионель планирует определиться после ЧМ-2022.

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Источник The Athletic
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