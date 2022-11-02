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Лига чемпионов
02 ноября 2022, 00:40 | Обновлено 02 ноября 2022, 01:17
358
0

6-й тур Лиги чемпионов. Таблицы. Кто в последний момент попал в 1/8 финала

1 ноября состоялись поединки 6-го тура Лиги чемпионов в четырех группах

02 ноября 2022, 00:40 | Обновлено 02 ноября 2022, 01:17
358
0
6-й тур Лиги чемпионов. Таблицы. Кто в последний момент попал в 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

1 ноября состоялись поединки 6-го тура Лиги чемпионов в четырех группах. Ниже приведены их результаты.

В матчах последнего тура «Тоттенхэм» и «Айнтрахт» в драматических сражениях вышли в 1/8 финала.

Уже определено 14 из 16 клубов, которые пробились в плей-офф: «Наполи», «Ливерпуль», «Брюгге», «Порту», «Бавария», «Интер», «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Челси», «Реал», «Ман Сити», «Боруссия» Д, «ПСЖ», «Бенфика».

Лига чемпионов 2022/23

6-й тур, 2 ноября

  • 19:45 Байер – Брюгге – 0:0
  • 19:45 Порту – Атлетико – 2:1
  • 22:00 Бавария – Интер – 2:0
  • 22:00 Виктория – Барселона – 2:4
  • 22:00 Ливерпуль – Наполи – 2:0
  • 22:00 Марсель – Тоттенхэм – 1:2⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀.
  • 22:00 Рейнджерс – Аякс – 1:3
  • 22:00 Спортинг – Айнтрахт – 1:2

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Источник Sport.ua
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