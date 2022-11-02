6-й тур Лиги чемпионов. Таблицы. Кто в последний момент попал в 1/8 финала

1 ноября состоялись поединки 6-го тура Лиги чемпионов в четырех группах. Ниже приведены их результаты.

В матчах последнего тура «Тоттенхэм» и «Айнтрахт» в драматических сражениях вышли в 1/8 финала.

Уже определено 14 из 16 клубов, которые пробились в плей-офф: «Наполи», «Ливерпуль», «Брюгге», «Порту», «Бавария», «Интер», «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Челси», «Реал», «Ман Сити», «Боруссия» Д, «ПСЖ», «Бенфика».

Лига чемпионов 2022/23

6-й тур, 2 ноября

19:45 Байер – Брюгге – 0:0

19:45 Порту – Атлетико – 2:1

– Атлетико – 2:1 22:00 Бавария – Интер – 2:0

– Интер – 2:0 22:00 Виктория – Барселона – 2:4

– 2:4 22:00 Ливерпуль – Наполи – 2:0

– Наполи – 2:0 22:00 Марсель – Тоттенхэм – 1:2⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀.

– 1:2⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. 22:00 Рейнджерс – Аякс – 1:3

– 1:3 22:00 Спортинг – Айнтрахт – 1:2

Турнирные таблицы