Лига чемпионов02 ноября 2022, 00:40 | Обновлено 02 ноября 2022, 01:17
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6-й тур Лиги чемпионов. Таблицы. Кто в последний момент попал в 1/8 финала
1 ноября состоялись поединки 6-го тура Лиги чемпионов в четырех группах
02 ноября 2022, 00:40 | Обновлено 02 ноября 2022, 01:17
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1 ноября состоялись поединки 6-го тура Лиги чемпионов в четырех группах. Ниже приведены их результаты.
В матчах последнего тура «Тоттенхэм» и «Айнтрахт» в драматических сражениях вышли в 1/8 финала.
Уже определено 14 из 16 клубов, которые пробились в плей-офф: «Наполи», «Ливерпуль», «Брюгге», «Порту», «Бавария», «Интер», «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Челси», «Реал», «Ман Сити», «Боруссия» Д, «ПСЖ», «Бенфика».
Лига чемпионов 2022/23
6-й тур, 2 ноября
- 19:45 Байер – Брюгге – 0:0
- 19:45 Порту – Атлетико – 2:1
- 22:00 Бавария – Интер – 2:0
- 22:00 Виктория – Барселона – 2:4
- 22:00 Ливерпуль – Наполи – 2:0
- 22:00 Марсель – Тоттенхэм – 1:2⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀.
- 22:00 Рейнджерс – Аякс – 1:3
- 22:00 Спортинг – Айнтрахт – 1:2
Турнирные таблицы
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