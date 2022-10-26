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Лига чемпионов
26 октября 2022, 07:00 | Обновлено 26 октября 2022, 08:18
3976
0

Шедевр Мудрика в ворота Селтика, косяк Сикана, Зидан возвращается в тренеры

Главные новости за 25 октября на Sport.ua

26 октября 2022, 07:00 | Обновлено 26 октября 2022, 08:18
3976
0
Шедевр Мудрика в ворота Селтика, косяк Сикана, Зидан возвращается в тренеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 25 октября.

1A. Шедевр Мудрика и ужасный промах Сикана. Шахтер сыграл вничью с Селтиком
Донецкий клуб обеспечил себе евровесну

1B. РБ Лейпциг победил дома Реал. Шахтеру теперь нужна победа над немцами
Сливочные имели кадровые проблемы из-за травм ведущих игроков

2A. Селтик – Шахтер – 1:1. Сикан не забил в пустые ворота. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

2B. ВИДЕО. Феноменальный Мудрик сравнял счет суперударом в девятку!
На 58-й минуте «Шахтер» уравнял ситуацию в игре Лиги чемпионов с «Селтиком»

2C. КУРЬЕЗ ГОДА. Сикан не забил в пустые ворота после паса-конфетки от Мудрика
Кошмарный эпизод случился на 72-й минуте матча «Селтика» и «Шахтера»

3A. ЙОВИЧЕВИЧ: «Евровесна – это большой успех. Но у каждого из нас есть мечта»
Главный тренер «Шахтера» дал пресс-конференцию после матча с «Селтиком»

3B. 5-й тур ЛЧ. Турнирные таблицы. 9 клубов уже в плей-офф. Что нужно Шахтеру?
25 октября состоялись поединки 5-го тура Лиги чемпионов

4A. Зидан анонсировал свое возвращение на тренерский мостик
Француз поделился планами

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Кике Сетьен возглавил Вильярреал
Бывший наставник «Барселоны» принял новый вызов

5. Де Дзерби хочет подписать в Брайтон хавбека Шахтера
Майкон до конца года будет играть за «Коринтианс»

6. СУРКИС: «Случился сбой. Команда находится в поездах, самолетах и автобусах»
Президент «Динамо» прокомментировал ситуацию в киевском клубе

7. Шахтер U-19 обыграл Селтик и вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА
Команда гарантировала себе 2-е место группы

8. Курьез дня. Украинский комментатор работал на двух матчах одновременно
Юрий Кириченко смог прокомментировать и матч в Германии, и матч в Турции

9. Мотор проиграл стартовый матч Европейской лиги с разгромным счетом
Украинский клуб проиграл команде «Фюхсе» Берлин с разницей в 11 мячей

10. Австралийское лобби. Почему в Селтике так много японцев
Ставка «кельтов» на представителей Японии имеет вполне логичное обоснование

По теме:
Почин Вернидуба, Козловский vs Павелко, страсти по Мудрику
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Источник Sport.ua
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