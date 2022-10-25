РБ Лейпциг победил дома Реал. Шахтеру теперь нужна победа над немцами

В матче 5-го тура Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» нанес поражение «Реалу» со счетом 3:2.

У победителей голами отметились Йошко Гвардиол, Кристофер Нкунку и Тимо Вернер, а у гостей голы на счету Винисиуса и Родриго.

«Реал» (10 очков) ранее обеспечил себе выход в плей-офф. «РБ Лейпциг» набрал 9 очков и занимает второе место в группе.

Донецкий «Шахтер» после ничьей против «Селтика» (1:1) набрал 6 очков и гарантировал себе еврокубковую весну (как минимум, участие в Лиге Европы).

В 6-м туре горнякам нужна победа с любым счетом над «РБ Лейпциг», чтобы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ключевой матч состоится 2 ноября в Варшаве.

Лига чемпионов. Группа F

5-й тур, 25 октября, Лейпциг

РБ Лейпциг (Германия) – Реал (Испания) – 3:2

Голы: Гвардиол, 13, Нкунку, 18, Вернер, 81 – Винисиус Жуниор, 44, Родриго, 90 (пен)

Турнирная таблица