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Лига Чемпионов
РБ Лейпциг
25.10.2022, FT 3 : 2
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
25 октября 2022, 23:59 | Обновлено 26 октября 2022, 00:49
1384
4

РБ Лейпциг победил дома Реал. Шахтеру теперь нужна победа над немцами

Сливочные имели кадровые проблемы из-за травм ведущих игроков

25 октября 2022, 23:59 | Обновлено 26 октября 2022, 00:49
1384
4
РБ Лейпциг победил дома Реал. Шахтеру теперь нужна победа над немцами
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» нанес поражение «Реалу» со счетом 3:2.

У победителей голами отметились Йошко Гвардиол, Кристофер Нкунку и Тимо Вернер, а у гостей голы на счету Винисиуса и Родриго.

«Реал» (10 очков) ранее обеспечил себе выход в плей-офф. «РБ Лейпциг» набрал 9 очков и занимает второе место в группе.

Донецкий «Шахтер» после ничьей против «Селтика» (1:1) набрал 6 очков и гарантировал себе еврокубковую весну (как минимум, участие в Лиге Европы).

В 6-м туре горнякам нужна победа с любым счетом над «РБ Лейпциг», чтобы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ключевой матч состоится 2 ноября в Варшаве.

Лига чемпионов. Группа F

5-й тур, 25 октября, Лейпциг

РБ Лейпциг (Германия) – Реал (Испания) – 3:2

Голы: Гвардиол, 13, Нкунку, 18, Вернер, 81 – Винисиус Жуниор, 44, Родриго, 90 (пен)

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Veter
Ни секунды не сомневался что немцы дома выиграют. Но что бы так быстро Реал пропустил две банки - я не думал.
Шахтёру в ЛЕ можно будет пройти дальше. Но ради 2,8 млн. можно пободаться и с быками.)
Задание то уже выполнено.
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+5
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New Zealander
Треба перемагати Лейпциг, бо ЛЄ - це турнір для второсортних команд. Нас цікавить лише ЛЧ
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+1
Михаил Шкуренков
Из этой группы в ЛЕ?? Герои!!
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0
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