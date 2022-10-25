РБ Лейпциг победил дома Реал. Шахтеру теперь нужна победа над немцами
Сливочные имели кадровые проблемы из-за травм ведущих игроков
В матче 5-го тура Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» нанес поражение «Реалу» со счетом 3:2.
У победителей голами отметились Йошко Гвардиол, Кристофер Нкунку и Тимо Вернер, а у гостей голы на счету Винисиуса и Родриго.
«Реал» (10 очков) ранее обеспечил себе выход в плей-офф. «РБ Лейпциг» набрал 9 очков и занимает второе место в группе.
Донецкий «Шахтер» после ничьей против «Селтика» (1:1) набрал 6 очков и гарантировал себе еврокубковую весну (как минимум, участие в Лиге Европы).
В 6-м туре горнякам нужна победа с любым счетом над «РБ Лейпциг», чтобы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ключевой матч состоится 2 ноября в Варшаве.
Лига чемпионов. Группа F
5-й тур, 25 октября, Лейпциг
РБ Лейпциг (Германия) – Реал (Испания) – 3:2
Голы: Гвардиол, 13, Нкунку, 18, Вернер, 81 – Винисиус Жуниор, 44, Родриго, 90 (пен)
Турнирная таблица
🏁 FP: @RBLeipzig 3-2 @realmadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 25, 2022
⚽ Gvardiol 13', Nkunku 18', Timo Werner 81'; @vinijr 44', @RodrygoGoes 90'+4' (p)#UCL pic.twitter.com/BPrhW4dPvL
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «Динамо» прокомментировал ситуацию в киевском клубе
Президент «Динамо» уверяет, что теперь подход к выбору тренера будет другим
Шахтёру в ЛЕ можно будет пройти дальше. Но ради 2,8 млн. можно пободаться и с быками.)
Задание то уже выполнено.