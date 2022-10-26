РБ Лейпциг – Реал – 3:2. И Куртуа не помог. Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор матча Лиги чемпионов
В поединке 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов мадридский «Реал» на поле «Зальцбурга» потерпел поражение со счетом 2:3.
Уже к 18-й минуте «быки» дважды поразили ворота испанского клуба, которые защищал Тибо Куртуа, вернувшийся в строй и вытеснивший в запас украинца Андрея Лунина. Такой почин предопределил победный для «Лейпцига» исход встречи.
Лига чемпионов. Группа F
Лейпциг – Реал – 3:2
Голы: Гвардиол, 13 (1:0). Нкунку, 18 (2:0). Винисиус Жуниор, 44 (2:1). Вернер, 81 (3:1). Родриго, 90+4 пенальти (3:2).
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Гвардиол, 13
ГОЛ! 2:0. Нкунку, 18
ГОЛ! 2:1. Винисиус Жуниор, 44
ГОЛ! 3:1. Вернер, 81
ГОЛ! 3:2. Родриго, 90+4 пенальти
События матча
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