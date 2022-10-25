Во вторник, 25 октября, в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» состоится матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу в рамках группы F, в котором сыграют немецкий РБ «Лейпциг» и мадридский «Реал». Стартовый свисток итальянского рефери Даниэле Орсато из Чио прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

РБ Лейпциг



Донецкий «Шахтер» в Глазго будет сражаться против шотландского «Селтика», что станет главным событием вечера для украинских болельщиков, однако в параллельном матче в Лейпциге судьба окончательного распределения мест в нашем квартете также будет решаться с не меньшей степенью ответственности. На удивление, немецкий РБ «Лейпциг», который начал кампанию с двух подряд поражений и отставки главного тренера Доменико Тедеско, на данный момент является ближайшим преследователем мадридского «Реала» и все еще не потерял шансы зацепиться за первую строчку.

Безусловно, нам бы хотелось, чтобы судьба второй путевки в плей-офф решалась в заключительном туре, однако «Красным быкам» вполне под силу сделать так, чтобы в предстоящем матче против «Шахтера» им уже нечего было терять. Сценарий для этого проглядывается достаточно легко – немецкий клуб должен победить, а «горняки» должны проиграть, так как даже ничья, в случае неудачи футболистов Марко Розе, выведет украинцев на вторую строчку. Другая проблема состоит в том, что данный немецкий наставник знает, как можно «душить» явных фаворитов, а также прекрасно помнит, как унижал «Шахтер» во главе менхенгладбахской «Боруссии» пару лет назад.

Реал



Третьей опасностью для «Шахтера», каким бы странным это не казалось, является собственно «Реал». Точнее не сами действующие обладатели главного клубного трофея Старого Света, они-то точно находятся в отличном настроении и форме после победы в El Clasico над каталонской «Барселоной» (3:1), а способность «бланкос» играть в полноги, когда дело уже кажется сделанным. Собственно, это мы увидели в ответной игре против «Шахтера», в которой именитый коллектив в боевом составе был вынужден в панике отыгрываться на последних секундах (1:1).

Остается лишь надеяться, что команда Карло Анчелотти не понравилась сама себе после той игры, а возвращение в рамку ворот Тибо Курта, не в обиду Андрею Лунину будет сказано, даст «Реалу» дополнительную уверенность на последнем рубеже. К слову, в последней на данный момент игре против андалузской «Севильи» (3:1) бельгиец сыграл достаточно посредственно, однако лучший голкипер мира по версии France Football точно знает, как правильно возвращаться в игровой ритм. Против Лейпцига, да еще и в такой забивной форме (почти три гола за матч после первой игры против «Реала» (0:2)), на чужом поле помощь голкипера защите точно понадобится.

Ориентировочные составы



РБ «Лейпциг»: Бласвих – Раум, Гвардиол, Орбан, Симакан – Шлагер, Айдара – Вернер, Нкунку, Собослаи – Силва.

«Реал»: Куртуа – Алаба, Рюдигер, Милитао, Карвахаль – Кроос, Чуамени, Камавинга – Винисиус, Родриго, Асенсио.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре мотивация хозяев позволит им забить, но не более того. Нашей ставкой будет позиция – «Реал» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.80 по линии Parimatch.

25 октября, вторник