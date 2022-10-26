Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Два первых гола стали решающими»
Лига чемпионов
26 октября 2022, 11:33 | Обновлено 26 октября 2022, 11:40
110
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Два первых гола стали решающими»

Наставник «Реала» – о поражении от «Лейпцига»

26 октября 2022, 11:33 | Обновлено 26 октября 2022, 11:40
110
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Два первых гола стали решающими»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от немецкого «Лейпцига» (2:3) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Как только мы пропустили второй гол, «Лейпциг» начал играть в удобный для себя контратакующий футбол. Именно два первых гола стали решающими, и «Лейпциг» взял игру в свои руки», - сказал Анчелотти.

Отметим, что «Реал» еще до этого матча обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

По теме:
Тибо КУРТУА: «Мы вышли немного сонными»
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Мы разочарованы и злы»
Александр СОПКО: «Евровесна для Шахтера – это очень большой успех»
Карло Анчелотти Лига чемпионов Реал Мадрид РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Реал
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Феноменальный Мудрик сравнял счет суперударом в девятку!
Футбол | 25 октября 2022, 23:19 7
ВИДЕО. Феноменальный Мудрик сравнял счет суперударом в девятку!
ВИДЕО. Феноменальный Мудрик сравнял счет суперударом в девятку!

На 58-й минуте «Шахтер» уравнял ситуацию в игре Лиги чемпионов с «Селтиком»

Он их штампует. Лионель Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов
Футбол | 26 октября 2022, 06:23 0
Он их штампует. Лионель Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов
Он их штампует. Лионель Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов

Месси в возрасте 35 лет и 123 дня забил два гола и сделал две голевые передачи

КУРЬЕЗ ГОДА. Сикан не забил в пустые ворота после паса-конфетки от Мудрика
Футбол | 25.10.2022, 23:40
КУРЬЕЗ ГОДА. Сикан не забил в пустые ворота после паса-конфетки от Мудрика
КУРЬЕЗ ГОДА. Сикан не забил в пустые ворота после паса-конфетки от Мудрика
Селтик – Шахтер – 1:1. Сикан не забил в пустые ворота. Видео голов и обзор
Футбол | 26.10.2022, 00:39
Селтик – Шахтер – 1:1. Сикан не забил в пустые ворота. Видео голов и обзор
Селтик – Шахтер – 1:1. Сикан не забил в пустые ворота. Видео голов и обзор
Источник: Шахтер будет начинать торги за Мудрика с суммы в 70 млн евро
Футбол | 26.10.2022, 04:39
Источник: Шахтер будет начинать торги за Мудрика с суммы в 70 млн евро
Источник: Шахтер будет начинать торги за Мудрика с суммы в 70 млн евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. В шортах и пиджаке. Билодид показала невероятную длину ног
ФОТО. В шортах и пиджаке. Билодид показала невероятную длину ног
25.10.2022, 18:45 6
Другие виды
Стали известны условия, при которых Роналду вернется в основу Ман Юнайтед
Стали известны условия, при которых Роналду вернется в основу Ман Юнайтед
24.10.2022, 20:36 11
Футбол
Красюк рассказал, почему Фьюри отказался от боя с Усиком
Красюк рассказал, почему Фьюри отказался от боя с Усиком
24.10.2022, 10:40
Бокс
Прагматизм миллиардеров. Что помогает Ньюкаслу продвигаться на вершину
Прагматизм миллиардеров. Что помогает Ньюкаслу продвигаться на вершину
24.10.2022, 15:00 5
Футбол
ФОТО. Марта Костюк порадовала подписчиков откровенными фотографиями
ФОТО. Марта Костюк порадовала подписчиков откровенными фотографиями
25.10.2022, 23:35 3
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 лидирует, Динамо застряло в середине
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 лидирует, Динамо застряло в середине
24.10.2022, 19:45 4
Футбол
Шедевр Мудрика и ужасный промах Сикана. Шахтер сыграл вничью с Селтиком
Шедевр Мудрика и ужасный промах Сикана. Шахтер сыграл вничью с Селтиком
25.10.2022, 23:51 137
Футбол
Илон Маск оскорбил Гарри Каспарова, который заступился за Украину
Илон Маск оскорбил Гарри Каспарова, который заступился за Украину
24.10.2022, 22:50 14
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности