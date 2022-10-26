Карло АНЧЕЛОТТИ: «Два первых гола стали решающими»
Наставник «Реала» – о поражении от «Лейпцига»
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от немецкого «Лейпцига» (2:3) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Как только мы пропустили второй гол, «Лейпциг» начал играть в удобный для себя контратакующий футбол. Именно два первых гола стали решающими, и «Лейпциг» взял игру в свои руки», - сказал Анчелотти.
Отметим, что «Реал» еще до этого матча обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.
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