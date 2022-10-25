Шахтер U-19 обыграл Селтик и вышел в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА
Команда гарантировала себе 2-е место группы
«Шахтер» U-19 в матче 5-го тура группового этапа Юношеской Лиги УЕФА на выезде обыграл «Селтик» U-19 со счетом 1:0 благодаря голу Владислава Погорелого.
Украинская команда за тур до финиша гарантировала себе 2-е место и выход в плей-офф. Группу выиграл «Реал».
2 ноября «Шахтер» U-19 сыграет против «Лейпцига» U-19.
Юношеская Лига УЕФА. Группа F, 5-й тур
Селтик — Шахтер 0:1
Гол: Погорелый, 63
Шахтер: Твардовский, Роспутько, Савченко, Фарина, Булеза, Янович, Лосенко (Чуйко, 88), Дрозд (Ющенко, 68), Сигеев, Пушкарев (Огарков, 76), Погорелый (Башмарин, 88)
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