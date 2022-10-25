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Молодежные турниры
25 октября 2022, 17:56 | Обновлено 25 октября 2022, 18:34
3174
16

Шахтер U-19 обыграл Селтик и вышел в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА

Команда гарантировала себе 2-е место группы

25 октября 2022, 17:56 | Обновлено 25 октября 2022, 18:34
3174
16
Шахтер U-19 обыграл Селтик и вышел в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА
ФК Шахтер

«Шахтер» U-19 в матче 5-го тура группового этапа Юношеской Лиги УЕФА на выезде обыграл «Селтик» U-19 со счетом 1:0 благодаря голу Владислава Погорелого.

Украинская команда за тур до финиша гарантировала себе 2-е место и выход в плей-офф. Группу выиграл «Реал».

2 ноября «Шахтер» U-19 сыграет против «Лейпцига» U-19.

Юношеская Лига УЕФА. Группа F, 5-й тур

Селтик — Шахтер 0:1
Гол: Погорелый, 63

Шахтер: Твардовский, Роспутько, Савченко, Фарина, Булеза, Янович, Лосенко (Чуйко, 88), Дрозд (Ющенко, 68), Сигеев, Пушкарев (Огарков, 76), Погорелый (Башмарин, 88)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 16
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Фанькин кот
Так-с, это нужно повторить главной команде!
Чё там птенчики дыковской академии? Феерят?
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+3
Andrey_1992
Молодці, тепер чекаємо непрограшу від головної команди
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+3
Veter
Вот в такой милитари форме надо играть и основе! 
И вот что значит выиграть хотя бы раз вместо драных ничеек.
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+1
Bulba_sumkin
Интересно, кто эти лишнехромосомные, которые расстраиваются что украинская команда прошла дальше?🙄
Ответить
+1
Показать Скрыть 6 ответов
Voxa Hvedyk
Шахтар мододці!!!!!!!
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-4
Maks_krot
Лучшие !!!
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-4
AK.228
Молодці!!✌️🇺🇦
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-4
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