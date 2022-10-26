5-й тур ЛЧ. Турнирные таблицы. 9 клубов уже в плей-офф. Что нужно Шахтеру?
25 октября состоялись поединки 5-го тура Лиги чемпионов
25 октября состоялись поединки 5-го тура Лиги чемпионов в четырех группах. Ниже приведены их результаты.
Уже определено 9 клубов, которые пробились в плей-офф: «Наполи», «Брюгге» «Бавария», «Челси», «Реал», «Ман Сити», «Боруссия» Д, «ПСЖ», «Бенфика».
Донецкий «Шахтер» после ничьей против «Селтика» (1:1) набрал 6 очков и гарантировал себе еврокубковую весну (как минимум, участие в Лиге Европы).
В 6-м туре «горнякам» нужна победа с любым счетом над «РБ Лейпциг», чтобы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ключевой матч состоится 2 ноября в Варшаве.
Лига чемпионов 2022/23
5-й тур, 25 октября
- 19:45 РБ Зальцбург – Челси – 1:2
- 19:45 Севилья – Копенгаген – 3:0
- 22:00 Бенфика – Ювентус – 4:3
- 22:00 Боруссия Д – Манчестер Сити – 0:0
- 22:00 Динамо Загреб – Милан – 0:4
- 22:00 ПСЖ – Маккаби Хайфа – 7:2
- 22:00 РБ Лейпциг – Реал Мадрид – 3:2
- 22:00 Селтик – Шахтер – 1:1
Турнирные таблицы
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