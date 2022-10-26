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Лига чемпионов
26 октября 2022, 00:55 | Обновлено 26 октября 2022, 01:10
957
0

5-й тур ЛЧ. Турнирные таблицы. 9 клубов уже в плей-офф. Что нужно Шахтеру?

25 октября состоялись поединки 5-го тура Лиги чемпионов

26 октября 2022, 00:55 | Обновлено 26 октября 2022, 01:10
957
0
5-й тур ЛЧ. Турнирные таблицы. 9 клубов уже в плей-офф. Что нужно Шахтеру?
Getty Images/Global Images Ukraine

25 октября состоялись поединки 5-го тура Лиги чемпионов в четырех группах. Ниже приведены их результаты.

Уже определено 9 клубов, которые пробились в плей-офф: «Наполи», «Брюгге» «Бавария», «Челси», «Реал», «Ман Сити», «Боруссия» Д, «ПСЖ», «Бенфика».

Донецкий «Шахтер» после ничьей против «Селтика» (1:1) набрал 6 очков и гарантировал себе еврокубковую весну (как минимум, участие в Лиге Европы).

В 6-м туре «горнякам» нужна победа с любым счетом над «РБ Лейпциг», чтобы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ключевой матч состоится 2 ноября в Варшаве.

Лига чемпионов 2022/23

5-й тур, 25 октября

  • 19:45 РБ Зальцбург – Челси – 1:2
  • 19:45 Севилья – Копенгаген – 3:0
  • 22:00 Бенфика – Ювентус – 4:3
  • 22:00 Боруссия Д – Манчестер Сити – 0:0
  • 22:00 Динамо Загреб – Милан – 0:4
  • 22:00 ПСЖ – Маккаби Хайфа – 7:2
  • 22:00 РБ Лейпциг – Реал Мадрид – 3:2
  • 22:00 Селтик – Шахтер – 1:1

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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