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Украина. Премьер лига
25 октября 2022, 20:40 | Обновлено 25 октября 2022, 21:08
1926
7

СУРКИС: «Случился сбой. Команда находится в поездах, самолетах и автобусах»

Президент «Динамо» прокомментировал ситуацию в киевском клубе

25 октября 2022, 20:40 | Обновлено 25 октября 2022, 21:08
1926
7
СУРКИС: «Случился сбой. Команда находится в поездах, самолетах и автобусах»
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал кризис в киевском клубе:

«Я не снимаю с себя ответственности за то, что сегодня происходит с командой. Но! Оправдываться я не буду. Я буду поддерживать команду финансово и морально, независимо от того, сколько будет продолжатся этот кризис. Я не брошу команду ни в какой ситуации. Вы в этом могли убедиться за более чем 20 лет моего правления в клубе.

Мы провели огромное количество благотворительных матчей, где выкладывались не меньше, чем в играх квалификации Лиги чемпионов. Произошел сбой. К тому же, Динамо впервые в истории проходило три раунда отбора. Мы провели тяжелейшие матчи с Фенербахче и Штурмом с дополнительным временем. Календарь тоже не был к нам благосклонен, и первые игры мы проводили дома.

Бенфика нам была уже просто не по зубам. Динамо могло противопоставить им только хорошую физическую форму, но, к сожалению, у нас этого уже не было. Бенфика сегодня играет с одним из самых богатых клубов мира ПСЖ на равных. Откровенно говоря, нам не повезло со жребием.

После этого команда действительно попала в кризис. Но не игровой, а психологический. Это связано с постоянными переездами. Мы меняем гостиницы, у нас нет постоянного места прописки. Мы надеялись, что Заря и Ворскла попадут в групповые этапы еврокубков и мы будем наши матчи с этими клубами в чемпионате играть за границей, в том месте, где будем базироваться. Мы бы тогда не переезжали по девять часов.

Команда постоянно находится в поездах, самолетах и автобусах. Но мы не жалуемся. Также Динамо не смогло укрепиться. Но это не отговорки, а объективные причины, потому что в стране идет война. И мне тоже совсем не до футбола.

Мы с братом, чем можем, помогаем переселенцам, ВСУ, строим больницу, детский садик. Через United 24 профинансировали строительство больницы в Харькове и ее оснащение современным медицинским оборудованием. Каждый день мы завозим гуманитарку и делаем все, чтобы наша страна наконец-то победила российских беспредельщиков. Каждый день гибнут наши жители от рук этих варваров. И на сегодняшний день главное – это победа Украины в войне.

Если бы я мог повторить этот путь, зная какие у нас будут сегодня результаты, и что мы окажемся в яме, я бы все равно провел благотворительные матчи, чтобы принести пользу нашей стране. Это была идея Луческу, и я ее полностью поддержал. Все собранные деньги мы отправили в Посольство Украины, Министерство соцполитики и United 24.

У Шахтера не было такого сложного графика, как у нас. Шахтер напрямую попал в Лигу чемпионов, поэтому у них была совсем другая подготовка. Я вам обещаю, пройдет время и этому Динамо еще будут аплодировать болельщики. Мы в этот кризис попали вместе и вместе из него выйдем. У нас тоже была молодая команда два года назад, когда пришел Луческу. И мы тогда тоже обыгрывали Шахтер и дважды играли в групповом этапе Лиги чемпионов. Механизм время от времени нужно смазывать, но, к сожалению, война внесла свои коррективы».

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Источник FanDay
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Комментарии 7
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Avaksi
"Я виправдовуватись не буду...", А далі читаємо наступний абзац, де він не виправдовується
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+5
IronValdemar
Важко про щось говорити, коли людина не бачить очевидні речі. З постійним автобусом в ЄК команда деградувала. Поставим автобус, а в нападі будем катати мяч до очевидного провалу суперника. Це відстала концепція гри.
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
EGOS
..стався збій, коли ти, шліма, в Динамо прийшов.. відтоді один суцільний збій...тупий поц!!
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+3
AK.228
та ладно
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+3
nivavn
Яка суркісня мінусів наклацала?
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+1
VitosKH
Какой сбой? Гормональный?
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0
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