Игорь СУРКИС: «Я ошибался насчет «динамовских сердец»

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис рассказал о том, кто может возглавить команду после ухода Мирчи Луческу:

«Я точно знаю, что на сегодняшний день пригласить в «Динамо» тренера уровня Луческу мне не удастся. Все остальное – это будет эксперименты. С «динамовскими сердцами» мы закончили.

Реброва и Шевченко мы не относим к «динамовским сердцам». Это профессиональные европейские тренеры, которые востребованы не только в «Динамо». А те, кто был востребован только в «Динамо», как говорится, выброшены на свалку истории, потому что больше их никуда не приглашали.

Признаю, в этом была моя ошибка. Верил в то, что они что-то могут сделать с командой. Как видите, я ошибался. Больше такого не повторится».

Ранее Суркис прокомментировал будущее Виктор Цыганкова.