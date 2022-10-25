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  4. Игорь СУРКИС: «Я ошибался насчет «динамовских сердец»
Украина. Премьер лига
25 октября 2022, 14:59 |
1500
10

Игорь СУРКИС: «Я ошибался насчет «динамовских сердец»

Президент «Динамо» уверяет, что теперь подход к выбору тренера будет другим

25 октября 2022, 14:59 |
1500
10
Игорь СУРКИС: «Я ошибался насчет «динамовских сердец»
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис рассказал о том, кто может возглавить команду после ухода Мирчи Луческу:

«Я точно знаю, что на сегодняшний день пригласить в «Динамо» тренера уровня Луческу мне не удастся. Все остальное – это будет эксперименты. С «динамовскими сердцами» мы закончили.

Реброва и Шевченко мы не относим к «динамовским сердцам». Это профессиональные европейские тренеры, которые востребованы не только в «Динамо». А те, кто был востребован только в «Динамо», как говорится, выброшены на свалку истории, потому что больше их никуда не приглашали.

Признаю, в этом была моя ошибка. Верил в то, что они что-то могут сделать с командой. Как видите, я ошибался. Больше такого не повторится».

Ранее Суркис прокомментировал будущее Виктор Цыганкова.

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Игорь Суркис Мирча Луческу Динамо Киев
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Источник FanDay
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Комментарии 10
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Maks_krot
Кварцяный и Грозный ,уже на чемоданах.
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⬆️
 Если бы Костышина перехватил у казахов, то Динамо бы точно сейчас было бы на 4-м месте.
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+1
AK.228
😂😂😂 прийшов до тями
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+1
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Gargantua
выдумали фигню "динамовские сердца"
кака разница где играл?  важно стал тренером или не стал. Пойди возьми команду аутсайдера, или вообще в низшем дивизионе, и покажи там какой ты тренер. Как Лобановский с Днепром. А потом уже можно и Динамо тренировать.
А за что назначали тренерами Хацкевича, Демьяненко,  Сабо?  с Ребровым просто случайно угадали.
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+1
Владислав Рейский
Проснулся, не прошло и 30 лет, а не хотя - прошло)
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+1
Лавочкин
Теперь ты перешёл на Шахтёровские сердца.
Кривенцов в ожидании 
Нет)Кривенцов сильно хорош для кипрской опзж динамки ,а вот Гена Орбу  в самый раз ))
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+1
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20052011
Так вы, суркисы, вообще ошибки в отечественном футболе, случайные пассажиры. Благодаря связям с медведчуком грабили все годы державу, причем безнаказанно. Захватили великий клуб, не имея совершенно к нему отношения. Вы, суркисы, должны сидеть в тюрьме! Там ваше место!
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0
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