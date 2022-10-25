Игорь СУРКИС: «Я ошибался насчет «динамовских сердец»
Президент «Динамо» уверяет, что теперь подход к выбору тренера будет другим
Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис рассказал о том, кто может возглавить команду после ухода Мирчи Луческу:
«Я точно знаю, что на сегодняшний день пригласить в «Динамо» тренера уровня Луческу мне не удастся. Все остальное – это будет эксперименты. С «динамовскими сердцами» мы закончили.
Реброва и Шевченко мы не относим к «динамовским сердцам». Это профессиональные европейские тренеры, которые востребованы не только в «Динамо». А те, кто был востребован только в «Динамо», как говорится, выброшены на свалку истории, потому что больше их никуда не приглашали.
Признаю, в этом была моя ошибка. Верил в то, что они что-то могут сделать с командой. Как видите, я ошибался. Больше такого не повторится».
Ранее Суркис прокомментировал будущее Виктор Цыганкова.
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кака разница где играл? важно стал тренером или не стал. Пойди возьми команду аутсайдера, или вообще в низшем дивизионе, и покажи там какой ты тренер. Как Лобановский с Днепром. А потом уже можно и Динамо тренировать.
А за что назначали тренерами Хацкевича, Демьяненко, Сабо? с Ребровым просто случайно угадали.
Кривенцов в ожидании
Нет)Кривенцов сильно хорош для кипрской опзж динамки ,а вот Гена Орбу в самый раз ))