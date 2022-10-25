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Украина. Премьер лига
25 октября 2022, 08:50 | Обновлено 25 октября 2022, 08:53
2086
0

Курьез дня. Украинский комментатор работал на двух матчах одновременно

Юрий Кириченко смог прокомментировать и матч в Германии, и матч в Турции

25 октября 2022, 08:50 | Обновлено 25 октября 2022, 08:53
2086
0
Курьез дня. Украинский комментатор работал на двух матчах одновременно
Instagram. Юрий Кириченко

Украинский журналист Виктор Вацко рассказал о курьезном случае, произошедшем на украинском футбольном телевидении:

«Украинский комментатор прокомментировал два футбольных матча одновременно в прямом эфире на двух разных каналах. Это Юрий Кириченко. Произошло это событие 9 октября – в 20:00 на MEGOGO был матч «Фенербахче» с «Карагюмрюком». В 20:30 на Setanta матч «Штутгарт» – «Унион Берлин». Прямая трансляция и там, и там.

Выглядело это следующим образом. Там два слова сказал – пауза 30 секунд. Там два слова сказал – пауза минутка, и так далее. Такого я за всю свою жизнь, за всю карьеру не видел и не слышал. Два матча одновременно! И гонорар на Setanta, и гонорар на MEGOGO. Браво, маэстро"», – сказал Вацко.

Отметим, что Setanta является официальным транслятором матчей УПЛ, АПЛ, Бундеслиги и ряда других лиг. MEGOGO показывает еврокубки, Италию, Испанию, Францию и еще несколько чемпионатов более низкого уровня.

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Виктор Вацко чемпионат Германии по футболу чемпионат Турции по футболу Setanta Sports MEGOGO комментаторы
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Источник Вацко Live
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