Австралийское лобби. Почему в Селтике так много японцев

«Селтик» – один из двух грандов шотландского футбола – достаточно давно не радовал своих болельщиков громкими триумфами на континентальной арене. В последний раз в финале еврокубка «кельты» сыграли в уже довольно далеком 2003 году, когда в решающей схватке за Кубок УЕФА в дополнительные полчаса все-таки уступили «Порту» – 2:3, причем дублем в составе шотландцев отличился великолепный шведский нападающий Хенрик Ларссон, являвшийся символом тамошнего футбола до начала эпохи Златана.

В своей истории «Селтик» имеет и куда более значимый международный успех – победу в прародителе нынешней Лиги чемпионов Кубке европейских чемпионов, которая случилась по итогам сезона-1966/67. Тогда шотландцы в финальном поединке, который состоялся в Лиссабоне, обыграли миланский «Интер» со счетом 2:1. В 1970-м году «Селтик» был довольно близок к тому, чтобы повторить этот триумф, но в финале КЕЧ на этот раз уступил – «Фейенорду», причем в дополнительное время (1:2).

Нынешний «Селтик» – это команда, которая с 2012 года девять раз кряду побеждала в чемпионате Шотландии, пять раз играла в групповой стадии Лиги чемпионов, но лишь однажды (в сезоне-2012/13) за этот период смогла выбраться в плей-офф. Впрочем, в феврале 2013-го «кельтов» достаточно быстро осадили – уже в 1/8 финала их со своего пути легко устранил с дороги «Ювентус» (3:0, 2:0).

Говоря глобально, «Селтик» – это типичный местечковый гранд, чьи нынешние амбиции могут простираться как-угодно далеко, однако финансовые возможности не позволяют конкурировать на топ-уровне с «сильными мира сего». Даже в родной Шотландии «кельтам» так и не удалось в 2021 году впервые в истории преодолеть заколдованную планку в девять чемпионств кряду. «Селтик» и «Рейнджерс» ранее уже выигрывали по 9 титулов подряд, но вот взять юбилейный десятый с наката никому из них пока так и не удается. «Кельты» свою последнюю попытку упустили в минувшем году, позволив «плюшевым мишкам» себя обойти, причем тогдашняя команда Стивена Джеррарда, уволенного на днях из «Астон Виллы», стала чемпионом без поражений в лиге (32 победы при 6 ничьих в 38 турах).

Летом 2021 года в «Селтике» решили пойти на столь необходимые кадровые перемены. Главным тренером был назначен австралийский специалист Ангелос Постекоглу, что было определенным риском, так как этот наставник ранее практически не имел опыта работы в европейском футболе (практически потому, что в 2008-м Постекоглу ненадолго возглавил греческий «Панахаики», но это назначение оказалось лишь кратким эпизодом в его карьере коуча).

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Постекоглу до прихода в «Селтик» работал в Австралии, в том числе и с национальной сборной на ЧМ-2014 в Бразилии, а в 2018-м принял приглашение из Японии, возглавив «Иокогама Ф. Маринос». До прихода австралийца этот коллектив 14 лет не побеждал в чемпионате, где начали проявляться первые признаки потенциально многолетней гегемонии «Кавасаки Фронтале». Однако Постекоглу уже на второй год удалось решить поставленную задачу – «Иокогама Ф. Маринос» выиграла чемпионство, причем в предпоследнем туре показательно разбила «Кавасаки Фронтале» на выезде со счетом 4:1, словно дав понять всем – их титул абсолютно заслуженный и обсуждению не подлежит.

И пусть развить успех команде Постекоглу в следующих двух сезонах не удалось, а «Кавасаки Фронтале» вернулся на вершину, австралийский специалист заработал в Японии славу очень грамотного наставника, способного решать самые амбициозные задачи и главное – перестраивать команду для этого. Нечто подобное как раз и нужно было выполнить в «Селтике» после крайне неудачного сезона-2020/21, вследствие чего боссы «кельтов» и рискнули прибегнуть к услугам Ангелоса.

Летом 2021 года в «Селтике» действительно состоялась кадровая революция. Постекоглу привел в команду сразу двенадцать новых игроков, за девять из которых шотландским грандом были уплачены отступные. Зимой в стан «кельтов» прибыло еще пятеро новобранцев, а общая сумма сезонных расходов на трансферы составила чуть более 26 миллионов евро – мелочи по меркам соседней английской Премьер-лиги, но очень солидные деньги для шотландского Премьершипа.

Самым дорогостоящим новичком сезона-2021/22 в «Селтике» стал центральный нападающий сборной Японии Кего Фурухаси, прибывший из «Виссел Кобе» за 5,4 миллиона евро. Для «кельтов», которые одиннадцать лет не видели в своих рядах представителей Страны восходящего солнца (всего таковых в истории «Селтика» было двое – Сюнсукэ Накамура и Коки Мидзуно, причем второй сыграл лишь эпизодическую роль в успехах команды, а вот первый оказался весьма успешен), приезд легионера из Японии оказался весьма нерядовым событием. Но Постекоглу прекрасно знал Фурухаси по Джей-лиге, где тот на протяжении трех сезонов до переезда в Европу регулярно отличался более 10 забитыми мячами за чемпионат, а потому считал риск неудачи минимальным.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу (слева) и Кего Фурухаси

Фурухаси действительно выдал хороший дебютный сезон – в 20 играх он забил 12 мячей, причем восемью из них отличился еще до Нового года. Затем у Кего возникли проблемы с подколенным сухожилием, из-за чего японец был вынужден пропустить несколько месяцев, но это не помешало авторитетным экспертам начать рассуждения о выдающемся успехе «Селтика» в трансферной работе. В частности, экс-форвард «кельтов» Крис Саттон в средине сезона-2021/22 весьма лестно высказывался о Фурухаси в прессе: «Кего уже выглядит выгодной сделкой для «Селтика». Для меня японский нападающий — лучший игрок в шотландском Премьершипе прямо сейчас – с громадным отрывом от остальных. Его движения просто невероятные. Кего может опускаться глубоко, играть на плече у защитника или врываться с флангов. Его самообладание в штрафной – большая редкость, и если он сможет сохранить такую форму, то станет ключевым претендентом на награду «Игрок года».

Предсказаниям Саттона не суждено было сбыться из-за упоминавшихся выше проблем с коленом у Фурухаси. Именно они и сейчас фактически являются единственным сомнением с точки зрения того, удастся ли японскому форварду построить хорошую карьеру в европейском футболе, потому как в остальном Кего демонстрирует отличную результативность и в нынешнем сезоне, хотя в Лиге чемпионов пока еще не забивал.

В январе нынешнего года «Селтик» подписал еще трех японцев в состав. Первым стал Дайдзэн Маэда – левый вингер, способный сыграть и в центре нападения, прибывший из прекрасно знакомой Постекоглу «Иокогама Ф. Маринос». Интересно, что шотландцы изначально договорились об аренде Маэды на полгода с опцией выкупа, которой впоследствии и воспользовались, подписав Дайдзэна за скромные 1,5 миллиона евро.

В 16 матчах минувшего сезона в чемпионате Шотландии Маэда отличился 6 забитыми мячами. В текущем розыгрыше результативность японца еще более снизилась, однако Постекоглу считает его крайне важным элементом в своей команде. Маэда не стремится всенепременно оказываться в фокусе внимания, а предпочитает выполнять колоссальный объем черновой работы, что крайне необходимо «Селтику» для реализации планов его главного тренера.

«Люди ищут разные мотивы, но я знаю, что команда получает от Дайдзэна и почему я привел его в этот клуб. Многие предпочитают не замечать работу, которую он делает, но его роль невероятно важна для нас. Иногда вы не попадаете в заголовки газет, но это не мешает вам получать должное признание в коллективе», – охарактеризовал игру и роль в команде Маэды Постекоглу.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дайдзэн Маэда (справа) и Рэо Хататэ

Также в январе, воодушевленный успехами Фурухаси «Селтик» подписал и 24-летнего центрального хавбека Рэо Хататэ, на выкуп которого у «Кавасаки Фронтале» потребовалось 1,5 миллиона евро. В минувшем сезоне этот японец успел провести за команду 17 матчей в шотландском Премьершипе, записав на свой счет 4 забитых мяча и 2 результативные передачи. Хататэ уже успел заслужить в Шотландии славу футболиста, обладающего прекрасным ударом с дальней дистанции.

Более того, Хататэ очень быстро удалось стать одним из любимцев для фанатов «Селтика», потому как 2 февраля, всего спустя месяц после прибытия в Шотландию, этот весьма техничный центральный хавбек отличился двумя забитыми мячами и одним ассистом в домашнем для «кельтов» поединке чемпионата против «Рейнджерс», в котором команда Постекоглу нокаутировала главного оппонента со счетом 3:0.

Третьим январским японским новобранцем и четвертым легионером из этой страны в составе «Селтика» стал Есукэ Идэгути. В отличие от своих соотечественников, этот полузащитник уже успел пристойно поскитаться по Европе, прежде чем прибыл в Шотландию. Идэгути в течение полутора лет был на контракте в «Лидсе», но играл на правах аренды за другие команды – испанскую «Культураль Леонесу» и немецкий «Гройтер Фюрт». Затем вернулся в родную для себя «Гамбу Осаку», откуда в январе и перешел в «Селтик» за 760 тысяч евро. Пока Идэгути остается самым загадочным и самым малоиспользуемым японцем в составе «кельтов». Из-за перманентных проблем со здоровьем этот японец даже не был заявлен на сезон в Лиге чемпионов, а потому пока всерьез рассуждать о его возможностях и способностях вряд ли имеет смысл.

Getty Images/Global Images Ukraine. Есукэ Идэгути

Постекоглу, говоря о японских легионерах команды, предпочитает фокусировать внимание не на их национальности, а на качестве, которое представители Страны восходящего солнца привносят в «Селтик».

«Я пригласил четырех качественных игроков, которые, как мне кажется, могут внести свой вклад в то, чем я здесь занимаюсь. Все они предлагают клубу что-то свое. Не думайте, что мы привлекли четырех японских игроков, мы привлекли четырех качественных игроков, очень разных, которые могут внести свой вклад в успех «Селтика», – заявлял недавно австралийский наставник.

А вот бывший игрок «Селтика» Сюнсукэ Накамура верит, что вскоре состав «кельтов» пополнится еще большим числом его соотечественников: «Я надеюсь, что в будущем к «Селтику» присоединится еще больше японских игроков, которые помогут клубу. Сейчас я один из болельщиков «Селтика» на Дальнем Востоке, и я надеюсь, что все они впишут свое имя в историю клуба. Я желаю им удачи».

И этот аспект также чрезвычайно важен, потому как в начале нового сезона руководство Премьершипа заключило контракт на передачу телевизионных прав на показ матчей шотландского чемпионата в Японии сервисом SPOTV NOW. В центре внимания находятся именно матчи «Селтика», все 38 из которых будут показаны японским болельщикам в прямом эфире. Это позволит «кельтам» не только получить дополнительную финансовую выгоду, но и увеличить популярность в Стране восходящего солнца, чей экономический потенциал очень высок.

Таким образом, Постекоглу, лоббируя приглашение легионеров из Японии, игровые возможности которых он прекрасно успел выучить, работая в чемпионате этой страны, убивает сразу нескольких зайцев. Во-первых, команда получает довольно качественное пополнение, что уже доказали Фурухаси, Маэда и Хататэ, к успешным выступлениям которых, возможно, вскоре присоединится и Идэгути. Во-вторых, трансферы японцев обошлись недорого казне «Селтика», и вскоре клуб может попробовать сделать бизнес на перепродаже засветившихся в Европе азиатских легионеров. В-третьих, «кельты» впервые со времен Накамуры вновь набирают серьезную популярность на японском рынке, что сулит клубу хорошие финансовые поступления еще и от реализации телевизионных прав, продажи атрибутики, а также прочих видов доходов, которые можно получить при грамотной организации работы с болельщиками.