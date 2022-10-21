ОФИЦИАЛЬНО. Джеррард покинул пост главного тренера Астон Виллы

Английская «Астон Вилла» объявила, что Стивен Джеррард покинул пост главного тренера после выездного поражения от «Фулхэма» (0:3) в матче 12-го тура английской Премьер-лиги.

В текущем розыгрыше АПЛ команда после 11 матчей набрала 9 очков и идет на 17-м месте в таблице: «Астон Вилла» одержала две победы, трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

«Мы хотели бы поблагодарить Стивена за его тяжелую работу и самоотверженность и пожелать ему всего наилучшего в будущем», - сказал представитель пресс-службы.

Джеррард возглавил «Астон Виллу» в ноябре прошлого года. За это время команда при англичанине одержала 13 побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела 19 поражений.