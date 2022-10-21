АПЛ. Лестер переиграл Лидс, Фулхэм в большинстве разгромил Астон Виллу
21 октября состоялись два матча 12-го тура чемпионата Англии
В матче 12-го тура чемпионата Англии «Лестер» дома обыграл «Лидс» со счетом 2:0.
За «лисиц» отличился Харви Барнс, кроме того автогол совершил Робин Кох.
«Лестер» набрал 8 очков и находится в зоне вылета на 19-м месте. «Лидс» занимает 16-ю позицию (9 очков).
«Фулхэм» дома обыграл «Астон Виллу» (3:0). У хозяев голы на счету Харрисона Рида и Александра Митровича. В концовке автогол забил Тайрон Мингс.
«Фулхэм» набрал 15 очков (9 место), «Астон Вилла» имеет всего 9 очков (17-я позиция).
АПЛ. 12-й тур, 20 октября
Лестер – Лидс – 2:0
Голы: Кох, 16 (автогол), Барнс, 35
Фулхэм Астон Вилла – 3:0
Голы: Рид, 36, Митрович (пен), 68, Мингс, 84 (автогол)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист полагает, что речь идет более чем о 10 миллионах евро
Собрание клубов состоится 27 октября