АПЛ. Лестер переиграл Лидс, Фулхэм в большинстве разгромил Астон Виллу

В матче 12-го тура чемпионата Англии «Лестер» дома обыграл «Лидс» со счетом 2:0.

За «лисиц» отличился Харви Барнс, кроме того автогол совершил Робин Кох.

«Лестер» набрал 8 очков и находится в зоне вылета на 19-м месте. «Лидс» занимает 16-ю позицию (9 очков).

«Фулхэм» дома обыграл «Астон Виллу» (3:0). У хозяев голы на счету Харрисона Рида и Александра Митровича. В концовке автогол забил Тайрон Мингс.

«Фулхэм» набрал 15 очков (9 место), «Астон Вилла» имеет всего 9 очков (17-я позиция).

АПЛ. 12-й тур, 20 октября

Лестер – Лидс – 2:0

Голы: Кох, 16 (автогол), Барнс, 35

Фулхэм Астон Вилла – 3:0

Голы: Рид, 36, Митрович (пен), 68, Мингс, 84 (автогол)