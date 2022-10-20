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20.10.2022 21:30 - : -
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20 октября 2022, 08:27 | Обновлено 20 октября 2022, 08:46
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Фулхэм – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Джеррард и Ко должны реабилитироваться за последние неудачи

20 октября 2022, 08:27 | Обновлено 20 октября 2022, 08:46
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Фулхэм – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

В четверг, 20 октября, в Лондоне на поле арене «Крэйвен Коттедж», вместимостью 26 600 зрителей, состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Фулхэм» примет «Астон Виллу». Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Фулхэм

Команда Марку да Силва в турнирной таблице чемпионата Англии занимает 12 место. У нее 12 очков после 10 матчей (3 победы, 3 ничьи, 4 поражения). В настоящий момент «дачники» идут на серии из трех поединков без побед.

16 сентября «Фулхэм» на выезде со счетом 3:2 обыграл «Ноттингем Форест». После этого команда сразу два матча кряду проиграла – дома «Ньюкаслу» (1:4) и на выезде «Вест Хэму» (1:3). В последнем матче «дачники» на своем поле поделили очки с «Борнмутом» (2:2).

12 позиция у «Фулхэма» в АПЛ и по достижениям в домашних поединках. У 5 матчах на родном «Крэйвен Коттедж» команда набрала 8 очков (2 победы, 2 ничьи, 1 поражение). В двух последних домашних играх лондонцы выиграть не смогли (поражение и ничья), зато до этого имели серию из двух побед.

Астон Вилла

Подопечные Стивена Джеррарда в настоящий момент располагаются на 17 месте в таблице АПЛ. У них 9 пунктов после 10 поединков (2 победы, 3 ничьи, 5 поражений). К игре с «дачниками» они подходят с серией из трех встреч без побед (2 ничьи и 1 поражение).

Как и «Фулхэм», «Астон Вилла» в последних раз побеждала 16 сентября, обыграв дома 1:0 «Саутгемптон». После этого она дважды сыграла вничью – с «Лидсом» на выезде 0:0 и вновь на выезде 1:1 с «Ноттингемом». В минувший же игровой уик-энд бирмингемцы дома со счетом 0:2 проиграли «Челси».

Многие ожидали, что в случае поражения команды в игре с «пенсионерами» со своего поста будет уволен Джеррард. Но он остается во главе команды, а значит, с «Фулхэмом» получит шанс на реабилитацию.

Ориентировочные составы

Фулхэм: Лено – Б.Рид, Исса Диоп, Рим, Робинсон, Г.Рид, Палинья, Джеймс, Перейра, Кебано, Митрович.

Астон Вилла: Мартинес – Кэш, Конса, Мингс, Янг, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмси, Бэйли, Ингс, Уоткинс.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.55 по линии Parimatch.

20 октября, четверг

Фулхэм – Астон Вилла
Лондон. «Крэйвен Коттедж». 21:30
ТВ-трансляция – Setanta Sports
Прогноз Sport.ua – 0:1
Parimatch
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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Фулхэм Астон Вилла прогнозы Юрий Остроумов
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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