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Чемпионат Англии
Фулхэм
20.10.2022, FT 3 : 0
Астон Вилла
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Англия
21 октября 2022, 02:20 | Обновлено 21 октября 2022, 02:38
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0

Фулхэм – Астон Вилла – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

21 октября 2022, 02:20 | Обновлено 21 октября 2022, 02:38
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Фулхэм – Астон Вилла – 3:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 12-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Фулхэм» на своем поле разгромил «Астон Виллу» со счетом 3:0.

События матча

84’
ГОЛ ! Автогол забил Тайрон Мингс (Астон Вилла).
68’
ГОЛ ! С пенальти забил Александар Митрович (Фулхэм).
62’
Дуглас Луис (Астон Вилла) получает красную карточку.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Харрисон Рид (Фулхэм).
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Источник Setanta Sports Ukraine
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