ВИДЕО. Феноменальный Мудрик сравнял счет суперударом в девятку!

25 октября в 22:00 в матче 5-го тура Лиги чемпионов играют «Селтик» и «Шахтер».

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Матч проходит в Глазго на стадионе «Селтик Парк». Игра 2-го тура между этими командами закончилась вничью (1:1)

«Шахтер» сравнял счет на 58-й минуте (1:1). Михаил Мудрик протянул мяч к штрафной площадке соперника и поразил ворота соперника точным ударом практически в девятку!

ГОЛ! 1:1. Мудрик, 58 мин.