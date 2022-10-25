Лига чемпионов25 октября 2022, 23:19 | Обновлено 26 октября 2022, 00:58
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ВИДЕО. Феноменальный Мудрик сравнял счет суперударом в девятку!
На 58-й минуте «Шахтер» уравнял ситуацию в игре Лиги чемпионов с «Селтиком»
25 октября 2022, 23:19 | Обновлено 26 октября 2022, 00:58
8330
5
25 октября в 22:00 в матче 5-го тура Лиги чемпионов играют «Селтик» и «Шахтер».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Глазго на стадионе «Селтик Парк». Игра 2-го тура между этими командами закончилась вничью (1:1)
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
«Шахтер» сравнял счет на 58-й минуте (1:1). Михаил Мудрик протянул мяч к штрафной площадке соперника и поразил ворота соперника точным ударом практически в девятку!
ГОЛ! 1:1. Мудрик, 58 мин.
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Комментарии 5
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За 100млн.за Мудрика не менше!!
Там до девятки ещё целый метр был
Подумав що шахтар на пункт до цього туру відставав від німців. Але по грі і в першому турі суперники переважали. Так що шансів мало. Хоча напевно при мінімальному виграші все буде ОК.
Але гол для Ліги Європи весною, і за такого рахунку, і за виграшу Лейпціга, все сьогодні вирішиться. Нічого більше
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