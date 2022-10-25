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Лига чемпионов
25 октября 2022, 23:19 | Обновлено 26 октября 2022, 00:58
8330
5

ВИДЕО. Феноменальный Мудрик сравнял счет суперударом в девятку!

На 58-й минуте «Шахтер» уравнял ситуацию в игре Лиги чемпионов с «Селтиком»

25 октября 2022, 23:19 | Обновлено 26 октября 2022, 00:58
8330
5
ВИДЕО. Феноменальный Мудрик сравнял счет суперударом в девятку!
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

25 октября в 22:00 в матче 5-го тура Лиги чемпионов играют «Селтик» и «Шахтер».

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Матч проходит в Глазго на стадионе «Селтик Парк». Игра 2-го тура между этими командами закончилась вничью (1:1)

«Шахтер» сравнял счет на 58-й минуте (1:1). Михаил Мудрик протянул мяч к штрафной площадке соперника и поразил ворота соперника точным ударом практически в девятку!

ГОЛ! 1:1. Мудрик, 58 мин.

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Селтик Шахтер Донецк видео голов и обзор Лига чемпионов Селтик - Шахтер Михаил Мудрик
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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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alex73776
За 100млн.за Мудрика не менше!!
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+2
Veter
Там до девятки ещё целый метр был
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+1
antt
Подумав що шахтар на пункт до цього туру відставав від німців. Але по грі  і  в першому турі  суперники переважали. Так що шансів мало. Хоча напевно при мінімальному виграші  все буде ОК.
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0
antt
Але гол для Ліги Європи весною, і за такого рахунку, і за виграшу Лейпціга, все сьогодні вирішиться. Нічого більше
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-5
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