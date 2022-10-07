Фиаско Динамо, ничья Днепра-1, травма Лучкевича, Холанда исключат из АПЛ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 6 октября.

1A. И снова последние минуты. Динамо в гостях проиграло Ренну

Киевляне потерпели третье поражение в групповом раунде Лиги Европы

1B. Ренн – Динамо – 2:1. Дикая ошибка Попова. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги Европы

2. ЛУЧЕСКУ: «Львов, Краков и т.д. Из-за переездов нет времени на подготовку»

Наставник «Динамо» заменил Дениса Попова из-за его ошибок и потерь мяча

3A. Неприятная сенсация. Днепр-1 поделил очки с Вадуцем

Представители Второй лиги Швейцарии удивили команду Александра Кучера

3B. Днепр-1 – Вадуц – 2:2. Чуть не проиграли Лихтенштейну. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги конференций

4. Ужасная травма Лучкевича в первом матче после восстановления. Снова кресты?

Хавбек «Днепра-1» не смог продолжить матч ЛК против «Вадуца»

5A. Итоги 3-го тура Лиги Европы. Фиаско Динамо, Роналду обыграл команду Безуса

6 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги Европы

5B. Итоги 3-го тура Лиги конференций. Ничья Днепра-1, неудачи Кельна и Базеля

6 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги конференций

6. ОФИЦИАЛЬНО. Севилью снова возглавил Хорхе Сампаоли

Наставник решил вернуться в Испанию

7. Холанд будет исключен из АПЛ. Фанаты против невероятного норвежца

Интересная петиция набирает обороты в Англии

8. ВИДЕО. Феноменальный финт Винисиуса Жуниора в матче против Шахтера

Кажется, бразилец в топовой форме подойдет к финальной части ЧМ-2022

9. Луческу признал свою ошибку. Зачем Динамо подписало Перриса и Лонвейка

О легионерах-новичках, которые в эти выходные дебютировали за «сине-белых»

10. Почему не следует петь дифирамбы Шахтеру за игру в Мадриде

Валерий Василенко – о поражении «горняков» на «Сантьяго Бернабеу»