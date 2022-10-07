Фиаско Динамо, ничья Днепра-1, травма Лучкевича, Холанда исключат из АПЛ
Главные новости за 6 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 6 октября.
1A. И снова последние минуты. Динамо в гостях проиграло Ренну
Киевляне потерпели третье поражение в групповом раунде Лиги Европы
1B. Ренн – Динамо – 2:1. Дикая ошибка Попова. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги Европы
2. ЛУЧЕСКУ: «Львов, Краков и т.д. Из-за переездов нет времени на подготовку»
Наставник «Динамо» заменил Дениса Попова из-за его ошибок и потерь мяча
3A. Неприятная сенсация. Днепр-1 поделил очки с Вадуцем
Представители Второй лиги Швейцарии удивили команду Александра Кучера
3B. Днепр-1 – Вадуц – 2:2. Чуть не проиграли Лихтенштейну. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги конференций
4. Ужасная травма Лучкевича в первом матче после восстановления. Снова кресты?
Хавбек «Днепра-1» не смог продолжить матч ЛК против «Вадуца»
5A. Итоги 3-го тура Лиги Европы. Фиаско Динамо, Роналду обыграл команду Безуса
6 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги Европы
5B. Итоги 3-го тура Лиги конференций. Ничья Днепра-1, неудачи Кельна и Базеля
6 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги конференций
6. ОФИЦИАЛЬНО. Севилью снова возглавил Хорхе Сампаоли
Наставник решил вернуться в Испанию
7. Холанд будет исключен из АПЛ. Фанаты против невероятного норвежца
Интересная петиция набирает обороты в Англии
8. ВИДЕО. Феноменальный финт Винисиуса Жуниора в матче против Шахтера
Кажется, бразилец в топовой форме подойдет к финальной части ЧМ-2022
9. Луческу признал свою ошибку. Зачем Динамо подписало Перриса и Лонвейка
О легионерах-новичках, которые в эти выходные дебютировали за «сине-белых»
10. Почему не следует петь дифирамбы Шахтеру за игру в Мадриде
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