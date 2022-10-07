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Лига Европы
07 октября 2022, 00:30 | Обновлено 07 октября 2022, 01:01
223
0

Итоги 3-го тура Лиги Европы. Фиаско Динамо, Роналду обыграл команду Безуса

6 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги Европы

07 октября 2022, 00:30 | Обновлено 07 октября 2022, 01:01
223
0
Итоги 3-го тура Лиги Европы. Фиаско Динамо, Роналду обыграл команду Безуса
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ренн

6 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги Европы. Ниже приведены их результаты.

Киевское «Динамо» на выезде проиграло французской команде «Ренн» (1:2), пропустив решающий гол на 89-й минуте после грубой ошибки Дениса Попова.

Английский «Манчестер Юнайтед» с участием португальского форварда Криштиану Роналду победил на выезде кипрскую «Омонию» (3:2), за которую на замену вышел украинец Роман Безус.

🏆 Лига Европы 2022/23

3-й тур, 6 октября

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Источник Sport.ua
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