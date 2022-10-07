Лига Европы07 октября 2022, 00:30 | Обновлено 07 октября 2022, 01:01
223
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Итоги 3-го тура Лиги Европы. Фиаско Динамо, Роналду обыграл команду Безуса
6 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги Европы
07 октября 2022, 00:30 | Обновлено 07 октября 2022, 01:01
223
0
6 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги Европы. Ниже приведены их результаты.
Киевское «Динамо» на выезде проиграло французской команде «Ренн» (1:2), пропустив решающий гол на 89-й минуте после грубой ошибки Дениса Попова.
Английский «Манчестер Юнайтед» с участием португальского форварда Криштиану Роналду победил на выезде кипрскую «Омонию» (3:2), за которую на замену вышел украинец Роман Безус.
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🏆 Лига Европы 2022/23
3-й тур, 6 октября
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