Итоги 3-го тура Лиги Европы. Фиаско Динамо, Роналду обыграл команду Безуса

6 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги Европы. Ниже приведены их результаты.

Киевское «Динамо» на выезде проиграло французской команде «Ренн» (1:2), пропустив решающий гол на 89-й минуте после грубой ошибки Дениса Попова.

Английский «Манчестер Юнайтед» с участием португальского форварда Криштиану Роналду победил на выезде кипрскую «Омонию» (3:2), за которую на замену вышел украинец Роман Безус.

🏆 Лига Европы 2022/23

3-й тур, 6 октября